SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem morreu afogado durante um temporal na tarde deste sábado (7) em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo. A informação é do Corpo de Bombeiros.

A vítima foi arrastada pela força da água e ficou presa sob um veículo, de acordo com os bombeiros. O incidente aconteceu por volta das 17h30 na rua Miro Vetorazzo. Ele chegou a ser socorrido, mas não sobreviveu.

Até às 19h deste sábado (7), 14 ocorrências de inundações haviam sido registradas em São Bernardo do Campo. Segundo a Enel, 9.198 imóveis estão sem energia na cidade, o que corresponde a 2,5% do total.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta de perigo para chuvas intensas em todo o território estadual até a segunda-feira (9).

Neste sábado (7), a Defesa Civil divulgou alerta severo para chuvas na zona sul da capital, que passou parte da tarde em estado de atenção para alagamentos.


