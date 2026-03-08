SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Flávio se consolida e empata com Lula no 2º turno, segundo Datafolha; defesa de Vorcaro pediu perícia própria de celulares, artigo sobre polilaminina passará por revisão e outras notícias do dia na Folha para começar o seu domingo (8)

Eleições 2026

Datafolha: Flávio se consolida e empata com Lula no 2º turno. Filho de Bolsonaro marca 43%, ante 46% do presidente; ambos têm a mais alta rejeição entre os pré-candidatos.

Eleições 2026

Lula tem 46% de rejeição, Flávio, 45%, e Ratinho Jr., 19%. Aliados de Lula falam em fazer dever de casa após avanço de Flávio e esperam novo rumo na campanha.

Banco Master

Defesa de Vorcaro pediu ao STF acesso a elementos técnicos para perícia própria de celulares. Advogados afirmam querer avaliar licitude dos procedimentos usados na obtenção de provas.

Polilaminina

Artigo sobre polilaminina tem erros e passará por revisão, diz pesquisadora a jornal. Pré-print que mostrou os primeiros resultados da substância em humanos tem imprecisões na apresentação de dados.

Guerra

Guerra no Irã traz novas armas e situações inéditas. EUA e Irã travam embate online nas redes sociais, exagerando ou mentindo acerca de suas ações.

Minas Gerais

Dono do estabelecimento e 11 idosos foram vítimas do desabamento de prédio onde funcionava asilo em BH. Segundo o Corpo de Bombeiros, 29 pessoas estavam no imóvel no momento da tragédia.

Inglaterra

Brasileira desaparece na Inglaterra após enviar alerta de emergência pelo celular. Psicóloga de 30 anos havia saído de universidade e caminhado até docas de Brightlingsea. A polícia britânica investigam o caso.

Tênis

João Fonseca vence russo e chega à terceira rodada de Indian Wells. Brasileiro derrota Karen Khachanov por 2 sets a 1

Tenista enfrentará o americano Tommy Paul na próxima etapa da competição.

Estados Unidos

Família contesta versão oficial sobre brasileiro morto pela polícia nos EUA. Parentes afirmam que Gustavo Guimarães, 34, não representava ameaça a policiais que o mataram a tiros.