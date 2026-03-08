SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O estado de São Paulo deve ter mais um dia de temporais neste domingo (8). O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta de perigo para chuvas intensas em todo o território estadual até a segunda-feira (9).

O órgão prevê tempo nublado e temperaturas de 18°C a 28°C na capital paulista, com pancadas ao longo do dia e possibilidade de trovoadas. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, a passagem de uma frente fria pelo oceano deve manter o tempo instável nos próximos dias. O domingo (8) começa com muitas nuvens, poucas aberturas de sol e sensação de tempo abafado.

Neste sábado (7), a Defesa Civil emitiu alerta severo para chuvas na zona sul da capital. Todas as regiões do município passaram parte da tarde em estado de atenção para alagamentos.

Os temporais também devem continuar em São Bernardo do Campo, onde um homem morreu afogado no sábado (7) ao ser arrastado por uma enxurrada e ficar preso sob um veículo. O Inmet prevê muitas nuvens e tempestades na cidade durante o domingo, com termômetros de 20°C a 27°C.

Em Ribeirão Preto, as temperaturas devem chegar a 29°C e há previsão de pancadas de chuva e trovoadas.

O Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) informa que há chance moderada de extravasamento de canais urbanos e alagamentos nas regiões de São José dos Campos e São Paulo, além de Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Petrópolis (RJ), devido à previsão de pancadas de chuva. Em Juiz de Fora (MG), há alta probabilidade de inundações e enxurradas.

A Climatempo afirma que o ar quente e úmido e a tendência de formação de áreas de baixa pressão no interior do país vão estimular mais temporais na região Centro-Oeste.