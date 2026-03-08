SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem morreu neste sábado (7) após ser arrastado por enxurradas em Sorocaba, no interior de São Paulo, na esteira de um temporal que atingiu dezenas de cidades em território paulista. O nome dele não foi divulgado. O caso se deu no bairro Jardim Guadalupe.

Esta é a segunda morte causada pelas chuvas registradas no estado neste sábado.

A outra ocorreu em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. A vítima, segundo o Corpo de Bombeiros, foi arrastada pela força da água e ficou presa a um veículo. O incidente aconteceu por volta das 17h30 na rua Miro Vetorazzo. O homem chegou a ser socorrido, mas não sobreviveu.

Desde o início da Operação SP Sempre Alerta-Chuvas, em 1º de dezembro passado, a Defesa Civil já registrou 21 mortes relacionadas às chuvas no estado, 11 das quais por enxurradas.

O estado deve continuar a registrar chuvas neste domingo (8). O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta de perigo para chuvas intensas em todo o território paulista até a segunda-feira (9).

O órgão prevê tempo nublado e temperaturas de 18°C a 28°C na capital paulista, com pancadas ao longo do dia e possibilidade de trovoadas. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, a passagem de uma frente fria pelo oceano deve manter o tempo instável nos próximos dias.