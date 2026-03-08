As marchas das mulheres também incluem na agenda, entre outro temas, críticas ao imperialismo, tendo em vista as ações dos Estados Unidos (EUA) no mundo; a defesa da soberania; da democracia e pelo fim da escala de seis dias de trabalho por um de descanso (6x1), que atualmente está em debate no Parlamento.
A Articulação de Mulheres Brasileiras (AMB), uma das organizações por trás dos atos, afirma que estará nas ruas para denunciar a violência contra as mulheres.
Estamos nas ruas para exigir o fim da violência contra nossos corpos e a proteção de nossas vidas. Pelo fim do feminicídio, escreveu a AMB em manifesto.
O capitalismo, aliado ao patriarcado e ao racismo, mantém a exploração e o sofrimento das mulheres. Mulheres no Brasil, em Gaza, em Cuba, na Venezuela e em tantos outros lugares enfrentam guerras, ameaças à soberania, avanço da extrema direita e a retirada de direitos básico, completa o manifesto da AMB.
Confira os locais e horários de atos em todo o Brasil:
Norte
AM - Manaus | 15h - Praça da Polícia
PA - Belém | 09h - Escadinha da Doca
PA - Bragança | 16h - Praça das Bandeiras
PA - Marabá | 8h - Feira da Folha 28
PA - Santarém | 17h - Pça da Matriz
RR - Boa Vista | 18h - Portal do Milênio/Centro
Nordeste
AL - Maceió | 9h - Praça Sete Coqueiros
BA - Salvador | 9h - Morro do Cristo
CE - Cariri/Crato | 8h - Prefeitura do Crato
CE - Fortaleza | 14h - Projeto 4 Varas (Barra do Ceará)
MA - São Luís | 09h - Largo do Carmo (Feirinha)
PB - João Pessoa | 15h - Biblioteca Anayde Beiriz (Parque das Três Ruas)
PI - Teresina | 8h30 - Pça Pedro II
RN - Mossoró | 16h - Pça do Teatro Dix-Huit Rosado
RN - Natal | 8h - Caju da Redinha
SE - Aracaju | 8h - Feira Livre do Bugio
Centro-Oeste
DF - Brasília | 13h - Funarte em Marcha até Palácio do Buriti
GO - Goiânia | 9h - Pça do Trabalhador
MT - Cuiabá | 7h30 - Em frente à Feira do CPA II
Sudeste
ES - Vitória | 8h - Parque Moscoso
MG - Belo Horizonte | 9h30 - Pça Raul Soares
SP - Araraquara | 9h - Parque Infantil
SP - Cajamar | 10h - Pça Ginásio de Esportes do Polvilho
SP - Campinas | 9h - Largo do Rosário
SP - Diadema | 9h - Pça da Matriz (Ato ABCDRR)
SP - Santos | 9h - Pça das Bandeiras/Gonzaga
SP - São João da Boa Vista | 15h - Pça Coronel José Pires
SP - São Paulo | 14h - MASP
SP - Tatuí | 15h - Casa das Práxis
RJ - Rio de Janeiro | 10h - Posto 3 Copacabana
Sul
PR - Curitiba | 9h - Pça Santos Andrade
PR - Guaratuba | 14h - Letreiro da Praia Central
PR - Maringá | 9h - Praça Rocha Pombo
PR - Matinhos | 14h - Mercado do Peixe
RS - Caxias do Sul | 10h - Largo da Estação Férrea
RS - Porto Alegre | 9h30 - Ponte da Pedra
RS - Imbé | 14h - Pça do Braço Morto
SC - Balneário Camboriú | 9h - Pça Almirante Tamandaré
SC - Blumenau | 8h - Escadaria da Igreja Matriz
SC - Caçador | 15h - Parque Central
SC - Chapecó | 9h - Pça Coronel Bertaso
SC - Garopaba | 10h - Pça Governador Ivo Silveira
SC - Guaratuba | 14h - Letreiro da Praia
SC - Joinville | 14h30 - Pça da Biblioteca
Tags:
Dia Internacional da Mulher | Manifestançõe | violência contra a mulher