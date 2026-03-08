Candomblé

A religião entrou cedo na vida de Tia Ciata, a filha de Oxum no candomblé, foi iniciada no santo na casa de Bambochê, da nação Ketu. A mudança para o Rio foi aos 22 anos. Trouxe uma filha e formou nova família, quando se casou com João Baptista da Silva, funcionário público. Com ele teve 14 filhos.

A Azul e Amarelo do Morro do Tuiuti, no bairro de São Cristóvão, na zona norte do Rio, vai apresentar na Marquês de Sapucaí a trajetória de uma das matriarcas do samba. O enredo vai ser desenvolvido pelo carnavalesco Renato Lage, que estreia na escola, e escrito pelo professor Luiz Antônio Simas e pelo historiador, compositor e enredista, Cláudio Russo.

Ela (Ciata) acolhia numa época em que a palavra acolhimento não era nem utilizada. Ela tinha isso de enganar a polícia para manter a religião e o samba. Os ranchos passavam pela casa dela, contou Russo.

A ideia do enredo surgiu, segundo o historiador, de uma conversa com o irmão dele, que sugeriu levar o tema de Tia Ciata para a avenida. Como já conhecia a personagem, aprofundou a pesquisa e escreveu uma apresentação, com a participação de Simas, para mostrar ao presidente da agremiação, Renato Thor.

Quando a gente se sentou para uma reunião eu, o presidente, o Simas e o Renato, foi uma unanimidade. É a hora da Tuiuti falar do matriarcado, da liderança feminina, uma mulher preta, ressaltou.

A gente já falou de João Cândido, grande herói nacional; a gente falou de Xica Manicongo [considerada a primeira travesti do Brasil] uma trans; então estava faltando na nossa galeria de enredos o empoderamento de uma mulher preta, completou Russo.

Ele destacou que ao mesmo tempo a Tuiuti vai contar uma história muito relacionada ao Rio de Janeiro, mas que até agora não tinha sido enredo de escola de samba, embora o nome de Tia Ciata já tivesse sido citado em sambas das agremiações em anos anteriores.

Para o presidente da Paraíso do Tuiuti, que participou da discussão para a escolha do enredo, o importante é continuar exaltando o povo preto, uma marca da escola nos últimos carnavais.

A Tia Ciata sempre foi citada em desfiles, mas ainda não teve a sua história contada, disse Thor em um texto divulgado pela escola.

A gente vai manter por um bom tempo essa linha, porque carnaval também é trazer visibilidade a alguns personagens que estão esquecidos, completou Russo.

Russo informou que o carnavalesco Renato Lage recebeu bem o tema em homenagem à Tia Ciata. O Renato está de braços e coração abertos e falou: Cláudio, nós vamos trabalhar juntos e, com certeza, vamos fazer um grande carnaval na Tuiuti, disse o enredista.

O Renato quando faz enredos dessa linha faz muito bem feito. É um gênio com muita vontade de acertar. A gente confia muito no visual do Renato. Ele não é chamado de mago à toa, acrescentou.

Russo revelou, ainda, que embora ainda não esteja acertado como será a narrativa do enredo, já há alguns rumos que passam pela história de Tia Ciata vindo da Bahia.

O candomblé, quando ela é feita na Oxum, e a história dela dialogando com o Rio de Janeiro, época em que [o Rio] passava por uma transformação urbana e expulsava os corpos pretos do centro da cidade.

Os cortiços foram jogados abaixo. Isso tudo a gente vai mencionar. A polícia ia contra o samba e a macumba. O candomblé era combatido também. A gente vai falar dela, mas também do Rio de Janeiro que ela viveu e das relações que aconteciam no Rio, contou.

Samba

Como tem feito todos os desde 2018, para o desfile de 2027, a escola vai se apresentar no Sambódromo com um samba encomendado, que será feito pelo trio de compositores Cláudio Russo, Luiz Antônio Simas e Gustavo Clarão.

Em 2021, por causa da pandemia, não houve desfile. E em 2022, pelo mesmo motivo, foi adiado para abril, mas este foi o único ano do período que houve disputa de samba enredo na quadra da Tuiuti.

A gente está com uma responsabilidade do tamanho do mundo pelo enredo que é e pelo samba deste ano ter sido tão aclamado. A gente, então, tem que fazer um samba, no mínimo, com o mesmo valor, observou Russo.