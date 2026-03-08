SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Duas pessoas morreram e outras 11 ficaram feridas após um ônibus tombar na BR-251, em Minas Gerais, na manhã deste domingo (8).

Veículo, que partiu da cidade de São Paulo para o interior de Pernambuco, saiu da pista e tombou por volta das 6h. O acidente aconteceu no km 411 da rodovia, na cidade de Grão Mogol, segundo a Polícia Rodoviária Federal.

Ônibus levava 50 pessoas, entre elas, dois motoristas e um ajudante. A PRF não informou para qual cidade do interior de Pernambuco o coletivo ia.

Vítimas mortas são um homem e uma mulher, que não tiveram a identidade divulgada. As mortes deles foram constatadas ainda no local do acidente, segundo o Corpo de Bombeiros.

Entre os 11 feridos, uma pessoa em estado grave precisou ser levada de helicóptero até o hospital. A pista foi fechada nos dois sentidos para atendimento às vítimas e seguia bloqueada ao meio-dia.

Dinâmica do acidente não foi detalhada pela Polícia Rodoviária Federal até o momento. Em uma nota preliminar, a corporação informou que o caso foi registrado como saída de pista.

A reportagem buscou a Polícia Civil de Minas Gerais para saber se as vítimas já foram identificadas. O espaço segue aberto para posicionamento e será atualizado se houver retorno.