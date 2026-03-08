SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos na tarde deste domingo (8) após a formação de áreas de instabilidade que provocam chuva moderada a forte em diferentes regiões da capital. A Defesa Civil enviou um alerta severo para temporais nas zonas oeste, norte e central.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, toda a capital entrou em estado de atenção para alagamentos às 13h14.

Ainda de acordo com o CGE, áreas de instabilidade formadas pelo ar quente e úmido estão provocando chuva de moderada a forte intensidade principalmente nas zonas oeste, norte e central da cidade.

Também há registro de pancadas de chuva na região do Ibirapuera, na zona sul, além de pontos da zona leste. Nas próximas horas, o tempo segue instável, com pancadas isoladas que podem ocorrer com forte intensidade, acompanhadas de rajadas de vento e potencial para formação de alagamentos.

Duas pessoas morreram neste sábado (7), no estado de São Paulo, em decorrência das chuvas. Segundo a Defesa Civil, as duas mortes estão associadas a enxurradas que ocorreram nos municípios de São Bernardo do Campo e Sorocaba.

Em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, um homem morreu após ser arrastado pela enxurrada no bairro Demarchi. De acordo com os bombeiros, a força das águas arrastou a vítima para debaixo de um veículo. O homem chegou a ser retirado por equipes que atuavam no local, mas o óbito foi constatado no atendimento.

Já em Sorocaba, um homem foi arrastado por uma enxurrada no bairro Jardim Guadalupe e desapareceu. Após buscas, o corpo foi encontrado neste domingo (8) pelo Corpo de Bombeiros.

Só neste sábado, o Corpo de Bombeiros atendeu 41 chamadas para quedas de árvores, 15 ocorrências de alagamentos e enchentes e 10 atendimentos relacionados a desabamentos e desmoronamentos na capital paulista e em cidades da região metropolitana de São Paulo.

A tendência para o início da semana é de manutenção do tempo úmido na capital paulista. A combinação de ventos úmidos que sopram do mar em direção ao continente com instabilidades vindas do interior do estado mantém o tempo instável e com chuva.

Na segunda-feira (9), a manhã terá muitas nuvens e poucas aberturas de sol. À tarde, há previsão de chuva de até forte intensidade e formação de alagamentos. À noite, o céu deve permanecer encoberto com chuva leve. A temperatura varia entre 18°C e 25°C.

Na terça-feira (10), o tempo segue fechado e chuvoso na capital paulista. As precipitações variam entre fraca e moderada intensidade ao longo do dia, mas a persistência da chuva mantém elevado o potencial para alagamentos e deslizamentos de terra em áreas de risco. A mínima será de 18°C e a máxima não deve ultrapassar 22°C.

Toda a capital entrou em estado de atenção para alagamentos nas seguintes regiões:

zona oeste marginal Pinheiros marginal Tietê zona sudeste centro zona sul zona leste A zona norte já estava em estado de atenção desde 12h45.

Quais são os dois tipos de alertas?

Alerta Extremo -- é o nível máximo de alerta, caracterizado por ameaças extremas à vida ou à propriedade. Neste caso, a mensagem acionará a vibração do aparelho e um sinal sonoro, semelhante a uma sirene, ainda que o celular esteja no modo silencioso, o que vai permitir maior eficiência do alerta nas situações de risco. A tela congelará com a mensagem e ela só desaparecerá se o usuário a fechar.

Alerta Severo -- indica a necessidade de medidas de proteção. Neste caso, o sinal sonoro será um "beep" similar ao do SMS e não irá soar no modo silencioso. A tela também congelará e a mensagem só desaparecerá se o usuário a fechar.

O que fazer quando recebo um alerta severo ou extremo?

Quando a Defesa Civil envia o alerta, seja severo ou extremo, a própria mensagem já esclarecerá qual é o risco iminente e qual ação precisa ser tomada pelo morador. Em caso de chuva, normalmente é avisado para o cidadão evitar áreas de alagamentos. Em risco iminente de deslizamento de terra, o texto pode pedir para ele deixar a casa e se dirigir para outro local seguro. A ferramenta deve informar sobre locais para evacuação e pontos seguros.

Entenda como o sistema chega à população

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Defesa Civil monitora o clima e faz a previsão do desastre iminente; Os órgãos de proteção e defesa civil dos estados e municípios cadastram o desastre na Idap (Interface de Divulgação de Alerta Públicos); O alerta é disparado pelo sistema cell broadcast; As torres transmitem o Defesa Civil Alerta; A população recebe o alerta com aviso sonoro em seus aparelhos celulares.