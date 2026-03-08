SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Militar prendeu na manhã deste sábado (7) um homem de 46 anos suspeito de assassinar a tiros a mulher, de 40 anos.

A ocorrência foi em Praia Grande, no litoral paulista, no bairro Vila Sônia.

Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública do estado), a vítima estava caída no chão quando foi encontrada pelos policiais.

Ela chegou a ser socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas não resistiu.

O caso foi registrado como feminicídio e violência doméstica. A arma usada para o crime e um veículo foram apreendidos.

O caso ocorre ao mesmo tempo em que o estado de São Paulo registra recordes em números relacionados a feminicídio.

Balanço da SSP divulgado no início deste ano mostra que aumento de 8,1% nos casos de feminicídio em 2025, atingindo o maior número da série histórica iniciada em 2018 para esse tipo de crime.

Foram 266 casos de mulheres assassinadas em razão do gênero, contra 246 em 2024, segundo dados da pasta.

