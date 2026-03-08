SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As chuvas que atingiram a Grande São Paulo neste domingo (8) provocaram transtornos nos dois principais aeroportos da região. No aeroporto de Congonhas, um trecho do muro do terminal caiu na avenida dos Bandeirantes. Já o Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos ficou cerca de uma hora sem energia elétrica.

Imagens registradas por motoristas mostram parte da estrutura caída na altura da avenida dos Bandeirantes, uma das principais vias de acesso à zona sul da capital. Ainda não há informações sobre feridos ou sobre eventuais danos a veículos que passavam pelo local no momento do incidente.

Em Guarulhos, passageiros relataram interrupção no fornecimento de energia elétrica no terminal. Segundo os relatos, o apagão durou cerca de uma hora e afetou áreas internas do aeroporto.

A reportagem procurou as concessionárias responsáveis pelos dois aeroportos para comentar os episódios e informar se houve impacto na operação de pousos e decolagens, como atrasos ou cancelamentos de voos. Até o momento, não houve retorno.

A chuva fez a Defesa Civil disparar um alerta severo para os celulares na tarde deste domingo.

A capital registra alguns pontos de alagamento nesta tarde. Às 15h20, havia estado de alerta para transbordamento na região do Ipiranga, com ocorrências no córrego Moinho Velho, na rua das Juntas Provisórias com a rua 2 de Julho, e no córrego Ipiranga, na praça Leonor Kauppa com a avenida Abraão de Morais.

Em Santo Amaro, o alerta era para iminência de transbordamento do córrego Água Espraiada, na rua Monsenhor Naline. Já na Vila Prudente permanecia o alerta para transbordamento do córrego Mooca, na avenida Vila Ema com a avenida Salim Farah Maluf.

Ainda de acordo com o CGE, áreas de instabilidade formadas pelo ar quente e úmido estão provocando chuva de moderada a forte intensidade principalmente nas zonas oeste, norte e central da cidade.