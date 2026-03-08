BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Uma mulher de 30 anos foi morta a facadas na madrugada deste domingo (8) em uma casa em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte.

O companheiro da vítima, de 36 anos, é apontado como o principal suspeito do crime. Ele não havia sido localizado pela polícia até a publicação deste texto.

A mulher foi atingida com cerca de 30 facadas, de acordo com o boletim de ocorrência.

Um dos filhos da vítima, de 10 anos, e vizinhos acionaram a polícia. Quando os PMs chegaram ao local, o médico do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) já havia constatado a morte da vítima.

A mãe do suspeito, que estava na casa, relatou que o filho havia chegado ao local visivelmente alterado e discutido com a vítima durante toda a noite.

Ainda de acordo com o relato dela à polícia, após ser chamada pelos filhos da vítima ela foi até o quarto do casal, quando a discussão teria se intensificado. Na sequência os dois foram para outro cômodo.

Ao sair do quarto, questionado pela mãe sobre o que havia ocorrido, o suspeito teria respondido: "só cometi um homicidiozinho", ainda conforme o registro policial. Depois disso ele teria reunido alguns pertences e deixado o local.

Um vizinho também relatou à polícia que foi procurado durante a madrugada por um dos filhos da vítima, que disse que os pais estavam brigando.

Segundo o relato, ele orientou o suspeito a encerrar a discussão, alertando que a situação poderia terminar em prisão. Em seguida o homem teria pegado uma faca e entrado no quarto onde estava a vítima.

O vizinho afirmou ainda que levou as três crianças que estavam na casa para sua residência e aguardou a chegada da polícia.

Duas delas -um menino de 10 anos e uma menina de 8-- são filhos apenas da vítima e ficaram sob os cuidados do pai. A terceira criança, de 5 anos, filha também do suspeito, ficou com a avó materna.

Procurada, a Polícia Civil afirmou que realizou perícia no local e que o corpo da vítima foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exames.

A corporação disse que apura as circunstâncias do crime e que ninguém havia sido conduzido à delegacia até a tarde deste domingo.

O crime ocorreu neste Dia Internacional da Mulher. Em 2025, o país registrou 1.568 vítimas de feminicídio, alta de 4,7% em relação ao ano anterior.

Levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta que 8 em cada 10 feminicídios no país são cometidos por parceiros ou ex-companheiros, geralmente dentro de casa e com uso de arma branca.