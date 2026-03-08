SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois caminhões da Enel ficaram ilhados em um alagamento em São Paulo durante um temporal na tarde deste domingo (9). A chuva também atingiu o Jardim Botânico da capital e inundou as alamedas do parque.

Imagens da TV Globo mostram funcionários em cima dos veículos da concessionária de energia para escapar da água, que cobre as rodas dos automóveis e alcança a base das portas.

O incidente aconteceu na rua Dom Lucas Obes, no bairro do Ipiranga. Em nota, a Enel afirma que as equipes de uma empresa parceira aguardam a redução do nível da água para se deslocar com segurança. A companhia também diz que mantém contato com os profissionais e segue monitorando a situação.

Segundo a Enel, 33,2 mil imóveis estão sem energia na cidade de São Paulo, o que corresponde a 0,57% do total da concessão. A Defesa Civil enviou um alerta severo para temporais nas zonas oeste, norte e central da capital na tarde deste domingo.

O CGE (Centro de Gerenciamenteo de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo colocou a Subprefeitura do Ipiranga em estado de alerta das 15h20 às 17h40. De acordo com o órgão, houve transbordamento dos córregos Moinho Velho, na rua das Juntas Provisórias, 957, e Ipiranga, na praça Leonor Kauppa.

O temporal provocou um ponto de alagamento na avenida Miguel Estefano, em frente ao Jardim Botânico, deixando o trecho temporariamente intransitável. A água atingiu a entrada e alamedas do parque.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra que o alagamento alcançou quase o teto de um carro da segurança do Jardim. A inundação submergiu completamente o banco de um ponto de ônibus próximo ao local.

A equipe do Jardim Botânico diz que realiza os procedimentos necessários para restabelecer as áreas afetadas e afirma que o estabelecimento estará fechado nesta segunda-feira (9) para limpeza e manutenção.

A reportagem também observou visitantes do Zoológico de São Paulo ilhados no local. A rua está alagada, e ônibus não conseguem circular para transportar passageiros. A assessoria de imprensa da instituição afirma que não houve problemas nos recintos dos animais. Não há registro de ocorrências envolvendo visitantes ou colaboradores dentro do Jardim ou do Zoológico.

A Defesa Civil diz que áreas de instabilidade na faixa norte e noroeste do estado aumentam o risco para temporais de intensidade moderada a forte, com raios, rajadas de vento e queda de granizo.

O órgão afirma que os modelos meteorológicos indicam acumulados expressivos de chuva em pontos isolados, incluindo os munícipios de Lins, Marília, São José do Rio Preto, Quatá, Tupã e Assis. A umidade marítima deve favorecer novas pancadas em áreas da faixa leste e litoral de São Paulo, especialmente na divisa com o Paraná.