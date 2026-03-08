SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As chuvas que atingiram a Grande São Paulo neste domingo (8) provocaram transtornos no aeroporto de Congonhas. Um trecho do muro do terminal caiu na avenida dos Bandeirantes, uma das principais vias de acesso à zona sul da capital.

A concessionária Aena, responsável por Congonhas, confirmou que o elevado volume de água provocou a queda de trechos do muro patrimonial que cerca o terminal.

Segundo a concessionária, a ocorrência, porém, não impactou a segurança do aeroporto. As áreas foram isoladas imediatamente após o incidente e estão sendo monitoradas pelas equipes de segurança, diz a empresa. Ninguém ficou ferido.

Aena afirma ainda que, em razão das fortes chuvas registradas na tarde deste domingo e de ajustes na malha aérea, três chegadas e uma partida foram canceladas até as 18h no aeroporto de Congonhas.

A concessionária orienta que passageiros com viagens programadas verifiquem a situação dos voos diretamente com as companhias aéreas antes de se deslocarem ao aeroporto.

Houve também queda de energia no terminal durante a tarde, por volta das 15h30. Geradores foram acionados.

Já no aeroporto de Guarulhos, não houve registro problemas e as operações seguem normais neste domingo.

A chuva fez a Defesa Civil disparar um alerta severo para os celulares na tarde deste domingo.

A capital registrou pontos de alagamento nesta tarde. Às 15h20, havia estado de alerta para transbordamento na região do Ipiranga, com ocorrências no córrego Moinho Velho, na rua das Juntas Provisórias com a rua 2 de Julho, e no córrego Ipiranga, na praça Leonor Kauppa com a avenida Abraão de Morais.

Em Santo Amaro, o alerta era para iminência de transbordamento do córrego Água Espraiada, na rua Monsenhor Naline. Já na Vila Prudente permanecia o alerta para transbordamento do córrego Mooca, na avenida Vila Ema com a avenida Salim Farah Maluf.

Ainda de acordo com o CGE, áreas de instabilidade formadas pelo ar quente e úmido estão provocando chuva de moderada a forte intensidade principalmente nas zonas oeste, norte e central da cidade.