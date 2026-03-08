SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As chuvas que atingiram o estado de São Paulo no fim de semana deixaram duas pessoas mortas após enxurradas em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, e em Sorocaba, no interior, segundo a Defesa Civil. Com essas ocorrências, o estado soma 21 mortes, sendo 11 provocadas por enxurradas, na temporada de chuvas iniciada em dezembro.

Em São Bernardo do Campo, um homem morreu no sábado (7) após ser arrastado pela correnteza na rua Miro Vetorazzo, no bairro Demarchi. Segundo o Corpo de Bombeiros, a força da água levou a vítima para debaixo de um veículo. Ela chegou a ser retirada por equipes que atuavam no local, mas o óbito foi constatado pelo atendimento médico. A identidade do homem não foi divulgada pelas autoridades.

Já em Sorocaba, Valerio Dias de Assunção Melo, 54, foi arrastado no bairro Jardim Guadalupe, na rua Antônio Furtado Lopes, também no sábado. O corpo foi localizado neste domingo (8) pelos bombeiros.

Ainda em Sorocaba, José Maria Leite Rodrigues Simões, 77, sofreu uma parada cardíaca ao se desesperar com a casa sendo invadida pela água durante o temporal. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Segundo a Defesa Civil, o caso não entra na estatística da Operação SP Sempre Alerta por não haver ligação direta com enxurrada ou alagamento.

A capital paulista entrou estado de atenção para alagamentos e recebeu alerta severo para temporais ao longo dos dois dias. No aeroporto de Congonhas, parte do muro do terminal caiu na avenida dos Bandeirantes após o temporal deste domingo. Segundo a concessionária Aena, três chegadas e uma partida haviam sido canceladas até as 18h.

No mesmo dia, três córregos transbordaram na zona sul. A Subprefeitura do Ipiranga permaneceu em estado de alerta das 15h20 às 17h40 após o transbordamento do córrego Moinho Velho, na rua das Juntas Provisórias, e do córrego Ipiranga, na praça Leonor Kauppa.

Na avenida Ricardo Jafet, veículos chegaram a flutuar por causa do alagamento. Na rua Dom Lucas Obes, também no Ipiranga, funcionários da Enel subiram em carros da empresa que ficaram presos na água.

Em nota, a concessionária informou que equipes de uma empresa parceira aguardavam a redução do nível da água para se deslocar com segurança até os locais afetados. A companhia afirmou ainda seguia monitorando a situação.

O transbordamento do córrego Água Espraiada, na rua Monsenhor Naline, colocou a Subprefeitura de Santo Amaro em estado de alerta das 15h20 às 16h50.

Na zona leste, a Subprefeitura de Guaianases ficou em alerta das 14h33 às 15h00 por causa do córrego Guaratiba, na rua Alexandre Legrand. Já a Subprefeitura de Vila Prudente permaneceu em alerta das 14h56 às 16h15 após o transbordamento do córrego Mooca, na avenida Vila Ema com a avenida Salim Farah Maluf.

Em Moema, veículos ficaram presos na água após alagamento na alameda dos Jurupis.

Visitantes do Zoológico de São Paulo ficaram ilhados após o temporal provocar alagamentos na região do parque, na zona sul da capital. Vídeos publicados nas redes sociais mostram pessoas aguardando em áreas elevadas enquanto a água tomava parte das vias internas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, somente no sábado foram registradas 41 ocorrências de quedas de árvores, 15 chamadas para alagamentos e enchentes e dez atendimentos relacionados a desabamentos e desmoronamentos na capital paulista e na região metropolitana.

As chuvas também provocaram ocorrências em outras cidades do estado. Em Santo Antônio do Aracanguá, duas pessoas ficaram feridas após a queda de tendas durante um evento realizado na rodovia Eliezer Montenegro.

A tendência para o início da semana é de mais chuvas na capital paulista. A combinação de ventos úmidos que sopram do mar em direção ao continente com instabilidades vindas do interior do estado mantém o tempo instável.

Nesta segunda-feira (9), a previsão é de manhã com muitas nuvens e poucas aberturas de sol. À tarde, as chuvas podem alcançar forte intensidade e provocar alagamentos. À noite, o céu deve permanecer encoberto com chuva leve. A temperatura deve variar entre 18°C e 25°C.