SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um vídeo gravado no elevador do prédio em Copacabana, no Rio de Janeiro, onde uma jovem de 17 anos relatou ter sido estuprada coletivamente, mostra o grupo de cinco acusados aparentemente comemorando o acontecimento. As imagens foram obtidas pelo programa Fantástico, da TV Globo.

"A mãe de alguém teve que chorar, porque as nossas mães hoje...", disse um deles após a ocorrência. A reportagem também exibiu imagens do grupo entrando no apartamento.

A mãe e o irmão da vítima disseram ao Fantástico terem visto roxos no corpo da jovem, da altura da axila até as coxas. A mãe afirmou que os suspeitos chutaram a jovem quando ela pediu para parar o ato e relatou que o menor insinuava que atacaria sua outra filha, de 12 anos, caso a irmã relatasse o ocorrido.

Os quatro acusados que eram procurados no caso estão presos. Vitor Hugo Simonin, 18, e Bruno Felipe dos Santos Alegretti, 18, se apresentaram e foram presos pela polícia na última quarta-feira (4). Na terça-feira, Matheus Veríssimo Zoel Martins e João Gabriel Xavier Bertho já tinham se entregado.

Na última sexta-feira (6), a Polícia Civil do Rio de Janeiro apreendeu o adolescente de 17 anos acusado de participação no estupro. O mandado de internação tinha sido expedido na tarde de quinta (5) pelo Tribunal de Justiça fluminense.

Para o delegado titular da 12ª DP (Copacabana), Ângelo Lages, que conduziu a investigação, o adolescente foi "a mente por trás" do crime. Ele tinha um relacionamento com a vítima, segundo depoimentos, e foi o responsável por atraí-la ao apartamento onde ocorreu o suposto estupro.