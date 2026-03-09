SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A semana deve começar com mais frio na cidade de São Paulo. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) prevê que os termômetros não devem ultrapassar os 24°C até a próxima quinta-feira (12). A temperatura mínima pode chegar a 16°C na quarta (11) e na quinta.

A tendência é de que os temporais continuem na capital paulista. O órgão federal prevê muitas nuvens e pancadas ao longo de toda a semana.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, ventos úmidos que sopram do mar em direção ao continente e instabilidades vindas do interior do estado deixam o tempo chuvoso e provocam queda na temperatura máxima.

O CGE alerta para a previsão de chuva forte na tarde desta segunda-feira (9), com risco de formação de alagamentos. A persistência das precipitações aumenta a chance de deslizamentos de terra em áreas de risco na terça-feira (10).

A cidade entrou em estado de atenção no último final de semana, e a Defesa Civil disparou alertas severos no sábado (7) e no domingo (8).

O Inmet emitiu alerta de perigo para chuvas intensas em todo o estado de São Paulo. O aviso vale até o final desta segunda, com precipitação entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, além de ventos intensos (60-100 km/h). Há risco de alagamentos, descargas elétricas, corte de energia e queda de galhos de árvores.

Em Ribeirão Preto, a temperatura varia de 21°C a 30°C nesta segunda, com 90% de umidade do ar e pancadas ao longo do dia. A chuva persiste durante a semana e deve derrubar os termômetros. O Inmet prevê máxima de 28°C na terça, 23°C na quarta e 19°C na quinta.

A mesma tendência está prevista em Sorocaba, onde um homem morreu neste sábado (7) após ser arrastado por enxurradas. O órgão federal aponta que a temperatura não deve superar os 28°C na segunda, e a máxima será de 22°C na terça e na quarta. Há previsão de temporais até a quinta-feira.

Em São Bernardo do Campo, que também registrou um óbito devido ao temporal neste sábado, os termômetros devem oscilar de 18°C a 23°C nesta segunda, com chuva prevista em todo o dia. O Inmet prevê tempo nublado na terça, com máximas de 20°C e mínimas de 17°C.

O Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) diz que há probabilidade moderada de movimentos de massa na região de São José dos Campos nesta segunda, por conta de pancadas de chuva moderadas a fortes. "Podem ocorrer deslizamentos pontuais em encostas com alta suscetibilidade", afirma o boletim do órgão.