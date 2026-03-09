SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A parede de uma academia de crossfit na zona sul de São Paulo foi destruída pela enxurrada na tarde deste domingo (8), durante temporal que atingiu a cidade.

Imagens de câmeras de segurança divulgadas pela academia nas redes sociais mostram o momento em que a força da água rompe a parede. O lugar foi completamente inundado. Os proprietários fazem campanha para pedir ajuda.

"Hoje nosso box foi inundado pelas fortes chuvas. Para muita gente pode parecer apenas um lugar de treino, mas para nós é muito mais do que isso. É onde superamos limites, comemoramos conquistas, criamos amizades e construímos uma comunidade incrível", diz texto divulgado pela direção da Yellow Monkey CrossFit.

As chuvas que atingiram o estado de São Paulo no fim de semana deixaram duas pessoas mortas em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, e em Sorocaba, no interior, segundo a Defesa Civil. Com essas ocorrências, o estado soma 21 mortes, sendo 11 provocadas por enxurradas, na temporada de chuvas iniciada em dezembro.

Em São Bernardo do Campo, um homem morreu no sábado (7) após ser arrastado pela correnteza na rua Miro Vetorazzo, no bairro Demarchi. Segundo o Corpo de Bombeiros, a força da água levou a vítima para debaixo de um veículo. O homem chegou a ser retirado por equipes que atuavam no local, mas a morte foi constatada pela equipe médica. A identidade da vítima não foi divulgada pelas autoridades.

Já em Sorocaba, Valerio Dias de Assunção Melo, 54, foi arrastado no bairro Jardim Guadalupe, na rua Antônio Furtado Lopes, também no sábado. O corpo foi localizado neste domingo (8) pelos bombeiros.

A capital paulista entrou em estado de atenção para alagamentos e recebeu alerta severo para temporais no final de semana. No aeroporto de Congonhas, parte do muro do terminal caiu na avenida dos Bandeirantes após o temporal de domingo.

A tendência para o início da semana é de mais chuvas na capital paulista. A combinação de ventos úmidos que sopram do mar em direção ao continente com instabilidades vindas do interior do estado mantém o tempo instável.

Nesta segunda-feira (9), a previsão é de manhã com muitas nuvens e poucas aberturas de sol. À tarde, as chuvas podem alcançar forte intensidade e provocar alagamentos. À noite, o céu deve permanecer encoberto com chuva leve. A temperatura deve variar entre 18°C e 25°C.