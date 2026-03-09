SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um passageiro baleou um homem de cerca de 45 anos dentro do trem na estação Sagrado Coração da linha 8?diamante, em Jandira, na região metropolitana de São Paulo, por volta das 7h30 desta segunda-feira (9).

Segundo a concessionária Via Mobilidade, a vítima estava consciente quando foi atendida pela equipe da estação. O Samu foi chamado e o homem foi levado para o hospital.

Polícia Militar atendeu a ocorrência e afirmou que o autor do disparo fugiu pela via e não foi identificado.

"A concessionária colabora com as autoridades e mantém o monitoramento para garantir a continuidade da operação", informou a ViaMobilidade em nota.

A PM informou que a ocorrência segue em atendimento e as circunstâncias do fato serão apuradas.