SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Parte do asfalto cedeu na avenida Afonso D'Escragnolle Taunay, na saída do complexo viário Maria Maluf, no Jabaquara, na zona sul da capital devido às fortes chuvas deste domingo (8).

Duas faixas foram interditadas e o impacto já é sentindo no trânsito na manhã desta segunda-feira (9). Segundo a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), a região registrou 232 quilômetros de lentidão ?32% acima do normal.

Em nota, a gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB) informou que equipes foram enviadas ao local na manhã desta segunda-feira (9) para realizar os reparos necessários.

Bairros da zona sul estão entre os mais afetados pelo temporal deste domingo. De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), Ipiranga e Jabaquara registraram os maiores índices pluviométricos, com 103,8 mm e 69 mm, respectivamente.

Os córregos Moinho Velho e Ipiranga transbordaram, alagando as vias próximas.

No aeroporto de Congonhas, parte do muro do terminal caiu na avenida dos Bandeirantes devido às fortes chuvas. Na avenida Ricardo Jafet, na Vila Mariana, veículos foram arrastados pela enxurrada.

A tendência para o início da semana é de mais chuvas na capital paulista. A combinação de ventos úmidos que sopram do mar em direção ao continente com instabilidades vindas do interior do estado mantém o tempo instável e com chuva.