SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Subiu para 129 o números de casos confirmados de mpox no Brasil desde o início de 2026, segundo o painel de monitoramento para a doença, do Ministério da Saúde, atualizado na última quinta-feira (5).

São Paulo encabeça a lista, com 86 confirmações -66% do total. Em seguida aparecem Rio de Janeiro (19), Roraima (10), Minas Gerais (7), Rio Grande do Norte (3), Rio Grande do Sul (3) e Paraná (2). Sergipe, Santa Catarina, Paraíba, Goiás, Ceará e Distrito Federal têm 1 caso cada.

O número de casos mais que dobrou entre a segunda quinzena de fevereiro e a última quinta-feira. Além das confirmações, há 570 casos sob investigação, e 7 classificados como prováveis. O país ainda não registrou óbitos pela doença neste ano. Em 2025, foram contabilizados 1.079 casos e dois óbitos.

Segundo o Ministério da Saúde, o cenário atual de mpox no Brasil não indica uma situação de crise e o SUS (Sistema Único de Saúde) está preparado para o diagnóstico, tratamento e monitoramento dos casos, com investigação epidemiológica e rastreamento de contatos.

A doença, causada pelo vírus mpox, anteriormente conhecido como vírus da varíola dos macacos (monkeypox, em inglês), causa febre, dor de cabeça, dor no corpo, cansaço e aumento dos linfonodos -este último, que causa pequenos inchaços em algumas regiões do corpo.

Se evoluir para a chamada fase eruptiva, surgem também lesões na pele que podem ocorrer na face, região genital, perianal, palmas de mão e do pé e mucosa.