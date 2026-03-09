SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Rodrigo Rosa Brasil, conhecido como "Boneco do Andaraí", morreu ontem após um suposto confronto com a PM do Rio de Janeiro. Ele é apontado como líder do tráfico no Morro do Andaraí, na zona norte da cidade.

Rodrigo chegou a ser socorrido para o Hospital Municipal do Andaraí após ser baleado, mas morreu. A morte foi confirmada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Uma outra pessoa, suspeita de integrar o tráfico de drogas na região, também foi atingida. Ainda não existem informações sobre o estado de saúde dela.

Segundo a Polícia Militar, houve confronto com traficantes. Os agentes apreenderam um fuzil e uma pistola. Rodrigo estava foragido do sistema penitenciário. Ele cumpria pena pela morte de um policial civil. Nenhum policial ficou ferido.

Segundo a polícia, Rodrigo lidera uma facção criminosa que gerencia o tráfico de drogas na região. Ele também é acusado de cometer outros crimes, como assassinatos.

A operação ainda está em andamento. A polícia não informou se outras pessoas ficaram feridas no confronto. Ainda não existem também dados sobre prisões ou outras apreensões de drogas ou armas. O caso de Rodrigo foi registrado como morte por intervenção de agente do estado na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Na semana passada, a Polícia Militar já havia realizado uma operação no Morro do Andaraí. A ação também resultou em um tiroteio com suspeitos de atuar no tráfico de drogas.

Os policiais militares foram até a comunidade para cumprir mandados de prisão. A operação também visava encerrar uma disputa entre facções criminosas pelo território.