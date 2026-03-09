SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Polícia Civil do Rio de Janeiro busca imagens de roubo em que Eduardo Peixoto, assessor de imagem de Vini Jr. e Lucas Paquetá, foi baleado.

Polícia confirmou ocorrência, dizendo que ele foi levado para unidade de saúde. Na última quinta-feira, 5 de março, os criminosos pegaram o celular dele e atingiram o assessor de imagem com um tiro na barriga.

Agentes buscam imagens de câmeras de segurança. Além disso, a polícia informa que testemunhas serão ouvidas e que há diligências em andamento para apurar o crime. O caso foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca).

"Parecia pesadelo, mas foi só uma noite no Rio", afirmou o assessor. Eduardo postou sobre o incidente no seu Instagram só no fim de semana. Na publicação, afirmou que está internado. A reportagem tentou contato com o assessor, para saber de seu atual estado de saúde, mas não obteve resposta. O espaço segue aberto, caso Eduardo queira se pronunciar.

"Sigo sem celular/Whatsapp. Mirar na recuperação e agradecer a nova oportunidade de ver meu filho crescer", disse Eduardo Peixoto, no Instagram.

Assessor é presidente da SAF do América Futebol Clube Pernambuco. Eduardo também já atuou como jornalista esportivo.