RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um incêndio atingiu uma loja de peças de motocicletas às margens da avenida Brasil, no Rio de Janeiro, na manhã desta segunda-feira (9). A fumaça é vista em diferentes pontos da cidade. Não há registro de vítimas, segundo o Corpo de Bombeiros.

A loja Motocriss fica em Ramos, na zona norte, e ocupa um quarteirão na lateral da avenida Brasil. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 6h49 e as chamas já estavam altas, segundo relatos nas redes sociais.

O fogo atinge apenas a loja até o momento, mas bombeiros afirmam que há risco de o prédio colapsar e as chamas se espalharem para outros imóveis vizinhos. A loja fica em área residencial.

A fumaça preta se espalhou pelos bairros próximos e ao longo da via expressa. O Centro de Operações da Prefeitura do Rio divulgou alerta a motoristas por conta da fumaça, que deixou a visibilidade reduzida. Um trecho da avenida Brasil, sentido centro, está interditado.

Moradores da região relatam nas redes sociais que parte da estrutura do imóvel desabou, incluindo o teto. Por volta das 7h30 houve correria da vizinhança para tentar resgatar animais de estimação que estavam próximos às chamas.

O Corpo de Bombeiros ainda não divulgou se houve morte de animais, ou quantos foram resgatados com vida.

Cerca de 60 bombeiros de 14 unidades atuam no combate ao fogo. Eles atuam com auxílio de 27 viaturas com escadas mecânicas e drones com câmera térmica. A companhia Águas do Rio, concessionária de distribuição de água da cidade, deslocou carros-pipa.