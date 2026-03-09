BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - A Polícia Militar prendeu na manhã desta segunda-feira (9) o homem suspeito de ter matado a esposa Mariana Camila de Oliveira dos Santos, 30, no último domingo, Dia Internacional da Mulher.

O suspeito foi preso em um bairro da região norte de Belo Horizonte. A identidade dele não foi divulgada, por isso a reportagem não localizou sua defesa.

Mariana foi morta em casa no município de Santa Luzia, na região metropolitana da capital mineira, com cerca de 30 facadas, de acordo com a PM.

Um dos filhos da vítima, de 10 anos, e vizinhos acionaram a polícia. Quando os PMs chegaram ao local, o médico do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) já havia constatado a morte da vítima.

A mãe do suspeito, que estava na casa, relatou que o filho havia chegado ao local visivelmente alterado e discutido com a vítima durante toda a noite.

Ainda de acordo com o relato dela à polícia, após ser chamada pelos filhos da vítima ela foi até o quarto do casal, quando a discussão teria se intensificado. Na sequência os dois foram para outro cômodo.

Ao sair do quarto, questionado pela mãe sobre o que havia ocorrido, o suspeito teria respondido: "só cometi um homicidiozinho", ainda conforme o registro policial.

Um vizinho também relatou à polícia que foi procurado durante a madrugada por um dos filhos da vítima, que disse que os pais estavam brigando.

Segundo o relato, ele orientou o suspeito a encerrar a discussão, alertando que a situação poderia terminar em prisão. Em seguida o homem teria pegado uma faca e entrado no quarto onde estava a vítima.

O vizinho afirmou ainda que levou as três crianças que estavam na casa para sua residência e aguardou a chegada da polícia.

Duas delas ?um menino de 10 anos e uma menina de 8? são filhos apenas da vítima e ficaram sob os cuidados do pai. A terceira criança, de 5 anos, filha também do suspeito, ficou com a avó materna.