RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio de Janeiro iniciou nesta segunda-feira (9) uma operação em dois estados contra um esquema de fraudes bancárias e lavagem de dinheiro ligado ao Comando Vermelho (CV), que teria movimentado ao menos R$ 136 milhões em um ano.

Em nota, a corporação afirmou que, além do Rio de Janeiro, há mandados no sul do país. "Os agentes cumprem 38 mandados de busca e apreensão em endereços na capital fluminense, na Região Metropolitana, na Região dos Lagos e também no estado do Rio Grande do Sul. Além das medidas de busca e apreensão, também foi determinado o bloqueio de bens, imóveis de luxo do grupo e contas bancárias dos envolvidos", disse.

No estado do Rio, na garagem de uma casa localizada na Baixada Fluminense, os agentes encontraram um carro Jaguar roubado. O suspeito, que estava na Região dos Lagos, acabou preso em flagrante.

A investigação começou após uma instituição financeira denunciar irregularidades na abertura de contas empresariais e na concessão fraudulenta de crédito, o que inicialmente gerou um prejuízo de R$ 5,2 milhões.

Com o avanço das apurações e a análise de relatórios de inteligência financeira, os agentes identificaram movimentações de valores elevados e incompatíveis com a renda declarada pelos investigados. Segundo os policiais, foi descoberto um esquema para movimentar e ocultar grandes quantias de dinheiro de origem ilícita.

Ainda de acordo com a polícia, o principal operador financeiro do grupo movimentou o montante de R$ 136 milhões em apenas dez meses, mas a corporação não informou o ano em que isso ocorreu. Ele já era investigado anteriormente por aplicar golpes contra seguradoras.

Durante as diligências desta segunda-feira, as equipes buscam apreender documentos, dispositivos eletrônicos, registros contábeis, dinheiro e bens de alto valor que possam estar relacionados às atividades ilegais.