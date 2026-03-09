SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um voo da Latam Airlines com destino ao Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, foi adiado nesta manhã após uma suspeita de bomba.

Voo LA4677 estava previsto para sair as 9h55 do Aeroporto de Brasília. Devido à suspeita, os passageiros foram desembarcados da aeronave.

A Polícia Federal inspecionou a aeronave, os passageiros e as bagagens e não encontrou bomba ou irregularidade. A corporação descartou riscos aos presentes.

O Plano de Contingência do terminal foi acionado, informou a Inframérica, concessionária que administra o aeroporto. A aeronave aguarda liberação para seguir viagem.

A Latam informou que está oferecendo assistência aos passageiros e definirá um novo horário após a liberação da aeronave. As demais operações do aeroporto não foram afetadas.