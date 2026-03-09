SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 24 anos foi preso em flagrante por tentativa de homicídio qualificado após agredir a recepcionista de um hotel onde ele estava hospedado, em Curitiba, no sábado (7).

Homem espancou a vítima, uma mulher de 55 anos, após ela se recusar a beijá-lo. No dia do ocorrido, a vítima estava no posto de trabalho, quando o homem se aproximou e pediu para beijá-la na boca, mas ela negou, disse ao UOL o advogado dela, Jackson Bahls.

Após a recusa, ele pulou o balcão da recepção para agredir a mulher. Imagens do circuito interno de segurança do hotel registraram o momento em que a recepcionista corre e o homem vai atrás dela.

Mulher entrou em um banheiro exclusivo para funcionários, fechou a porta, mas o homem conseguir abrir e entrar. Lá dentro, a vítima teria sido agredida com diversos golpes, de acordo com o advogado.

Alguns minutos depois, o agressor sai do banheiro e volta para a recepção. Nesse momento, a vítima sai e tenta correr para outra área do hotel, mas o homem volta a persegui-la.

Ele golpeia a vítima na cabeça e ela cai no chão. Com a mulher caída, o homem continua as agressões. Segundo a vítima, ele teria usado uma saboneteira de porcelana para espancá-la.

Vítima foi socorrida e encaminhada a um hospital local. Ela sofreu diversos ferimentos no corpo, ficou com um dos olhos roxo e fraturou um dos braços, que está enfaixado.

Recepcionista afirma ter sido vítima de "uma violência muito grave". "Esse sujeito não pode ser solto. Como ele fez comigo, ele pode fazer com outra mulher. Ele tentou me abusar e, como não conseguiu, tentou me enforcar. Pulou o balcão, eu empurrei ele, e ele começou a desferir muitos socos. Tô toda machucada. Ele pegou uma saboneteira de porcelana e bateu na minha cabeça, fez um corte profundo no meu braço", declarou em entrevista à Band Paraná.

AGRESSOR FOI PRESO EM FLAGRANTE

Polícia Militar foi acionada e o homem foi preso em flagrante. Ele é natural de Joinville (SC) e estava em Curitiba a trabalho.

Homem foi autuado por tentativa de homicídio qualificado. Ao UOL, o advogado da recepcionista disse que vai pedir que a tipificação mude para tentativa de feminicídio qualificado por entender que a agressão foi motivada pelo fato de a vítima ser mulher e ter recusado o pedido de beijo.

Tribunal de Justiça do Paraná manteve a prisão do suspeito durante a audiência de custódia. O UOL não conseguiu localizar a defesa do agressor. O espaço segue aberto para manifestação.

Ao UOL, o Hotel Ampiezza Curitiba afirmou se solidarizar com a funcionária. "No momento estamos nos preocupando com a saúde física e mental de nossa colaboradora e equipe, bem como atendendo a todas as solicitações e apoio das investigações policiais. Nos reservamos o direito de mantermos a nossa postura acima", disse em nota.

EM CASO DE VIOLÊNCIA, DENUNCIE

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 -Central de Atendimento à Mulher- e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.