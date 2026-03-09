SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O voo LA4677 que sairia do Aeroporto de Brasília na manhã desta segunda-feira (9) foi cancelado após uma suposta ameaça de bomba. A decolagem estava prevista para às 9h55 (hora local). A aeronave seguiria para o Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

Em nota, a Inframérica, administradora do Aeroporto de Brasília, informou que o plano de contingência do terminal foi acionado e que todos os passageiros foram desembarcados. Segundo a concessionária, as demais operações do aeroporto seguiram normalmente, sem impactos.

Em razão do tempo necessário para a conclusão do procedimento, o voo, inicialmente previsto para decolar às 9h55 (hora local), partiu às 14h04.

A LATAM Airlines Brasil afirmou que solicitou às autoridades uma verificação de segurança na aeronave. De acordo com a companhia, a medida foi adotada de forma preventiva e está alinhada aos protocolos estabelecidos para esse tipo de situação.

A empresa informou ainda que presta assistência aos passageiros afetados pelo cancelamento.

Em nota, a Polícia Federal informou que realizou inspeção na aeronave, além de verificações em passageiros e bagagens. Segundo a corporação, as diligências foram concluídas sem a identificação de riscos ou irregularidades.