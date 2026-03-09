RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Três adultos foram presos em flagrante e um adolescente foi apreendido sob suspeita de participar do estupro de duas meninas de 13 anos em Valença, no sul do estado do Rio de Janeiro, neste domingo (8). A Polícia Civil procura por um quinto homem que teria envolvimento no crime.

Os três adultos foram autuados pelos crimes de estupro de vulnerável e exploração sexual de criança, adolescente ou vulnerável. O adolescente foi autuado por ato infracional análogo aos crimes de estupro de vulnerável e tráfico de drogas.

Os quatro suspeitos, que não tiveram os nomes divulgados, foram levados por policiais militares à 91ª DP (Valença). A reportagem não localizou a defesa dos envolvidos.

Durante as diligências, agentes colheram depoimentos e realizaram exames periciais que, segundo a polícia, confirmaram indícios da ocorrência dos crimes.

A família de uma das vítimas disse que a adolescente teria sido ameaçada para não denunciar o caso. Segundo esses relatos, ela afirmou ter sido levada por um carro de aplicativo até o local onde ocorreram os abusos.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam e que um quinto suspeito já foi identificado. Agentes realizam diligências para localizá-lo.

O caso de Valença vem à tona em meio à repercussão de outro episódio de estupro coletivo ocorrido na capital fluminense. Na semana passada, quatro jovens foram presos e um adolescente apreendido acusados de violentar sexualmente uma adolescente de 17 anos em um apartamento em Copacabana, na zona sul do Rio.

Os acusados maiores de idade responderão pelo crime de estupro, e o adolescente por ato infracional análogo ao mesmo crime.

A delegacia de Copacabana investiga um outro suposto caso de estupro coletivo que teria ocorrido em 2023, com a participação de parte dos envolvidos. O crime teria sido gravado, segundo depoimento da mãe da vítima. A adolescente só revelou o caso à mãe na segunda-feira (2), diante da repercussão.