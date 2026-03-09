RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - Um homem foi preso na noite de sábado (7) sob a suspeita de manter sua mulher e seu filho de 13 anos em cárcere privado em Araras, no interior paulista.

Segundo a GCM (Guarda Civil Metropolitana), a mulher disse que ela e o adolescente viviam nessa situação há alguns anos. Afirmou também que o marido passou a se comportar de maneira agressiva após o nascimento do filho ?o relacionamento deles tem mais de 20 anos.

O adolescente não frequentava a escola, de acordo com a GCM. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.

No sábado, conforme a corporação, mãe e filho conseguiram deixar a casa em que moravam e onde viviam trancados depois dele conseguir pegar uma chave escondida. Um familiar da mulher pediu ajuda para uma equipe da GCM que fazia patrulhamento.

No total, três equipes da Guarda estiveram na casa. Os agentes disseram que as janelas estavam travadas e tapumes impediam o contato de mãe e filho com o meio externo. A Polícia Civil está investigando há quanto tempo eles viviam nessa situação.

A mulher disse aos agentes que eles não tinham chave da casa, o que os impedia de sair do local, e eram submetidos a constantes ofensas, humilhações e ameaças de morte.

Além disso, ela relatou que não tinha autorização para ter contato com a sua família e nunca saía da casa sem a companhia do marido. Policiais civis não souberam informar se o suspeito preso tem advogado constituído, e a reportagem também não localizou sua defesa.

A mulher ainda disse aos agentes de segurança o local em que o marido estava trabalhando. Ele foi preso em flagrante com uma réplica de arma de fogo no veículo, levado à delegacia e, depois, a uma unidade prisional. O caso foi registrado na polícia já na madrugada deste domingo (8), Dia Internacional da Mulher.