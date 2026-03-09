SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Medicamentos e suplementos alimentares que contêm cúrcuma, raiz também conhecida como açafrão, podem causar inflamação e danos ao fígado, segundo a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

O alerta foi emitido após investigações internacionais identificarem casos raros, mas potencialmente graves, de problemas relacionados ao consumo de extratos concentrados de cúrcuma.

Especialistas ouvidos pela Folha afirmam que a cúrcuma usada na alimentação, como tempero, é segura. O risco está em produtos com altas doses da substância.

Como medida preventiva, a Anvisa determinou a atualização, com avisos de segurança, das bulas dos medicamentos.

No caso dos suplementos, será iniciado processo para a reavaliação do uso da substância e será exigida a inclusão de advertências obrigatórias sobre a possibilidade de efeitos adversos nos rótulos dos produtos.

Itália, Austrália, Canadá e França já emitiram alertas sobre o tema após o registro de casos de intoxicação do fígado ligados ao consumo de suplementos de cúrcuma, de acordo com a Anvisa. Alguns produtos chegaram a ser proibidos, enquanto outros foram obrigados a colocar alertas de segurança nos rótulos.

"O grande problema não é a cúrcuma em si, mas a concentração e a dosagem vendidas, que são capazes de liberar a substância ativa da cúrcuma de forma muito rápida no organismo. Isso leva a uma absorção muito elevada de componentes que causam alterações hepáticas", diz Celso Cukier, nutrólogo do Einstein Hospital Israelita.

Lisa Saud, hepatologista do Hospital Nove de Julho, afirma que, em pequenas quantidades na alimentação, a cúrcuma tem ação anti-inflamatória e antioxidante. O excesso observado nos suplementos, porém, pode causar lesão hepática aguda ou crônica.

"Em doses elevadas, o quadro mais comum é hepatite aguda, podendo evoluir para falência hepática fulminante e necessidade de transplante hepático", diz.

Os sintomas podem surgir semanas ou meses após o início do uso. Os principais sinais de alerta incluem pele ou olhos amarelados (icterícia), urina escura, cansaço intenso, náuseas e dor abdominal.

"Diante desses sintomas, a orientação é interromper o uso imediatamente e falar com um profissional de saúde para avaliação médica", afirma Saud.

Pessoas com doenças no fígado estão entre os grupos que precisam ter ainda mais cuidado.

"Pacientes com cirrose, por exemplo, podem evoluir para um quadro mais grave", diz Rogério Alves, hepatologista do Hospital Samaritano Higienópolis.

Também é recomendado cautela para gestantes, mulheres em período de amamentação e pessoas que utilizam vários medicamentos, devido ao risco de interações.

"Existe um certo hype em torno do uso de suplementos e da medicina do bem-estar, mas essas substâncias não trazem um grande benefício comprovado e, em alguns casos, podem trazer riscos", acrescenta Alves.

De acordo com Lisa Saud, mesmo substâncias naturais podem provocar interações medicamentosas e efeitos adversos inesperados.

"Mas muitas dessas moléculas ainda apresentam evidências clínicas limitadas e dados de segurança incompletos. Qualquer decisão sobre o uso de suplementos naturais deve ter avaliação individualizada por um médico", afirma.