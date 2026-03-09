SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Arsesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo) decidiu nesta segunda-feira (9) manter a redução da pressão da água no encanamento da região metropolitana de São Paulo em 10 horas, das 19h às 5h.

A decisão foi tomada pelo conselho diretor da agência com base em avaliação técnica das condições hidrológicas do sistema e seguindo recomendação do Comitê de Integração das Agências para a Segurança Hídrica, composto pela Arsesp e pela SP Águas.

O principal fator para a manutenção da restrição é que o volume do sistema Cantareira, o principal, que abastece cerca de metade da população de todo o SIM (Sistema Integrado Metropolitano), ainda está muito abaixo do ideal para a época do ano.

Embora o SIM, formado por sete reservatórios, esteja com 50,7% de sua capacidade, o Cantareira está apenas com 38,2% nesta segunda. E fevereiro terminou com 35,8% do volume útil, entre os níveis mais baixos da série histórica para o mês.

"A decisão considera o percentual de recuperação dos reservatórios e a aproximação da estiagem, fase em que historicamente se intensifica a pressão sobre os sistemas de abastecimento da região metropolitana de São Paulo", diz a Arsesp, em nota. "Nesse contexto, a manutenção das medidas de gestão da demanda busca preservar os níveis dos reservatórios e reforçar a segurança hídrica da região."

Para tomar as resoluções, como a redução da pressão da água, a Arsesp segue uma tabela de faixas que leva em conta a situação dos mananciais e também a previsão de chuvas. Ela faz parte do novo modelo de gestão integrada dos recursos hídricos, implementado em outubro pela agência em parceria com a SP Águas e a Semil (Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística).

*

Faixas de atuação da Arsesp no SIM nesta segunda (9)

Faixa de normalidade - 100% a 58,9%

Faixa 1 - 58,08% a 52,09%

Faixa 2 - 52,08% a 46,09%

Faixa 3 - 46,08% a 40,09%

Faixa 4 - 40,09% a 34,09%

Faixa 5 - 34,08% a 24,09%

Faixa 6 - 24,08% a 14,09%

Faixa 7 - Abaixo de 14,09%

Fonte: Arsesp

*

O monitoramento da Arsesp indica que o nível atual do SIM está na faixa 2 há 15 dias. Como é preciso que a faixa esteja ativa por 14 dias seguidos para haver uma alteração, havia a expectativa de suavização da restrição. Mas a agência decidiu manter as 10 horas de redução como medida preventiva. Quando decidiu pela ampliação da restrição, em 13 de agosto, o nível do SIM estava na faixa 3.

Entre os dias 27 de agosto e 21 de setembro, a agência ordenou à Sabesp a redução da pressão noturna da água nos encanamentos por oito horas, das 21h às 5h. A partir de 22 de setembro, o horário foi ampliado em duas horas e se mantém até hoje.

Segundo a Sabesp, desde o início da redução foram economizados cerca de 105 bilhões de litros de água na região metropolitana da capital, um volume suficiente para garantir o abastecimento capital, Guarulhos, São Bernardo e Mauá por aproximadamente 30 dias.