BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal prendeu um delegado e dois policiais civis do Rio de Janeiro nesta terça-feira (10), na segunda fase de uma operação que envolve suspeitas de envolvimento de autoridades com o crime organizado no estado.

A primeira fase da operção, que aconteceu nesta segunda-feira (9), prendeu o delegado federal Fabrizio Romano sob suspeita no caso envolvendo o ex-deputado TH Joias, ligado ao Comando Vermelho.

As determinações são feitas pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal). Além das prisões, são cumpridos três mandados de busca e apreensão

Segundo a PF, a investigação apura se houve uso da estrutura do Estado para extorquir a facção criminosa e praticar corrupção e lavagem de dinheiro.

Foi determinado o afastamento das funções públicas dos policiais investigados, além de suspensão de bloqueios de pessoas jurídicas investigadas e bloqueios de contas bancárias e de criptoativos ligados aos alvos.

A PF diz que as apurações apontaram que o delegado de Polícia Civil e um policial, ambos presos, lideravam o esquema.

"De forma reiterada, os servidores emitiam intimações com o propósito exclusivo de coagir e pressionar lideranças do tráfico no Rio de Janeiro, exigindo o pagamento de propinas significativas para omissão em atos de ofício", diz o órgão, em nota.

"A negociação ilícita ocorria com cobranças incisivas e imposição de prazos. Para operacionalizar o recebimento das vantagens indevidas e manter um distanciamento físico das lideranças da facção criminosa, os policiais contavam com a atuação direta de dois intermediários."

Os policiais investigados, segundo a PF, ocultavam o dinheiro recebido em uma rede de empresas de fachada. São investigadas suspeitas de organização criminosa, extorsão, corrupção passiva e ativa e lavagem de dinheiro.