SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A combinação de ventos úmidos que sopram do mar em direção à costa paulista com instabilidades originadas no interior do estado mantém o tempo chuvoso nesta semana na região metropolitana de São Paulo.

Assim, após uma segunda-feira (9) muitas nuvens e chuva intermitente em alguns momentos do dia, esta terça (10) deve ter um cenário atmosférico praticamente igual, de acordo com a previsão do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da capital, com a diferença que a expectativa é de mais chuva que no dia anterior.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta laranja, de perigo, para tempestades em grande parte do país, do Norte até o Sudeste, englobando todo o estado de São Paulo. A previsão é de chuva entre 30 e 60 mm por hora ou entre 50 e 100 mm por dia, com ventos intensos de 60 a 100 km/h e risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos, de descargas elétricas e deslizamentos de terra nas áreas de risco.

Em relação à temperatura, o CGE indica que a mínima deve ser de 18°C e a máxima não supera os 21°C, mais frio que na segunda, quando a máxima alcançou apenas 22,7°C na estação meteorológica do Mirante de Santana, na zona norte da capital, onde o Inmet faz a medição oficial da cidade. Esses valores são bem mais baixos que a temperatura máxima média para o mês na cidade, que é de 28,5°C.

Em relação às outras áreas com previsão de temporal nesta terça, a Climatempo alerta que, além das chuvas, rajadas de vento, acumulados elevados e trovoadas podem ocorrer em alguns estados, especialmente nas regiões Sul, Sudeste e partes do Centro-Oeste.

"A circulação marítima continua favorecendo chuva em grande parte da faixa litorânea, enquanto uma frente fria avança pelo litoral do Espírito Santo. No interior, ocorrem pancadas de moderada a forte intensidade na metade oeste de São Paulo, no Triângulo Mineiro e no noroeste, norte e nordeste de Minas Gerais, acompanhadas de trovoadas", destaca a meteorologista Lívia Caetano, da Climatempo.

O instituto prevê que as instabilidades diminuem um pouco pela manhã em áreas de Minas Gerais, com chuva mais fraca e isolada. Já em São Paulo, as pancadas se espalham e ganham força. Entre o fim da manhã e a tarde, o sistema meteorológico favorece a intensificação das instabilidades em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e grande parte de Minas, com pancadas moderadas a fortes.

No sul e sudoeste paulista e no litoral norte na divisa com o Rio de Janeiro, há risco de acumulados elevados de chuva, completa o instituto.