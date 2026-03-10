SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Seis pesquisadoras foram laureadas no 2º Prêmio Mulheres e Ciência, promovido pelo MCTI (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação) e pelo CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico). A cerimônia de entrega da premiação, cujo objetivo é valorizar a participação das mulheres na ciência e inovação, ocorreu na última quinta (5) em Brasília.

Também foram premiadas três estudantes do ensino médio na categoria estímulo: Lara Dourado Borges, 17, do Instituto Federal do Espírito Santo; Raíssa da Luz Rangel, 16, do Instituto Federal da Bahia; e Laíza Bride, 18, estudante do Sesi Espírito Santo. Cada uma delas ganhou R$ 5.000, além de um troféu.

Na categoria mérito institucional, houve o reconhecimento a três instituições que se destacaram na inclusão feminina em ciência. São elas UFPA (Universidade Federal do Pará), UFRPE (Universidade Federal Rural de Pernambuco) e UFPI (Universidade Federal do Piauí). Elas receberam R$ 50 mil.

Conheça abaixo as demais ganhadoras.

CATEGORIA ESTÍMULO | CIÊNCIAS DA VIDA

Letícia Couto Garcia é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq e coordenadora do laboratório Ecologia da Intervenção da UFMS (Universidade Federal do Mato Grosso do Sul). Sua pesquisa tem como objetivo a aplicação do conhecimento científico na tomada de decisão voltada à ecologia da restauração e da intervenção com a interação entre os aspectos biológicos, socioeconômicos, políticos e legais da adequação ambiental.

CATEGORIA ESTÍMULO | CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS

Rita Cássia dos Anjos é professora da UFPR (Universidade Federal do Paraná). Física formada pela Unesp (Universidade Estadual Paulista), ela estuda raios cósmicos de energia e interações de partículas cósmicas e fontes de partículas multimensageiras.

CATEGORIA ESTÍMULO | CIÊNCIAS HUMANAS, SOCIAIS, LETRAS E ARTES

Gabriela Lotta leciona na FGV (Fundação Getulio Vargas) e coordena o núcleo de estudos da burocracia. Desenvolve estudos voltados à análise e diagnóstico de burocracias brasileiras, populismo e desigualdades sociais.

CATEGORIA TRAJETÓRIA | CIÊNCIAS DA VIDA

Deborah Carvalho Malta é professora titular e pesquisadora da Escola de Enfermagem da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais). Ela atua em temas como epidemiologia, vigilância de doenças crônicas e de acidentes e violências e promoção da saúde.

CATEGORIA TRAJETÓRIA | CIÊNCIAS EXATAS, DA TERRA E ENGENHARIAS

Teresa Bernarda Ludermir, professora titular da UFPE (Universidade Federal do Pernambuco), coordena o INCT (Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia) de inteligência artificial. É bolsista do CNPq e tem participado da organização de comitês de programas de conferências nacionais e internacionais em redes neurais e inteligência computacional.

CATEGORIA TRAJETÓRIA | ÁREA DE CIÊNCIAS HUMANAS, SOCIAIS, LETRAS E ARTES

Liliam Cristina Barros Cohen coordena o laboratório de Etnomusicologia da UFPA (Universidade Federal do Pará). Dedica-se a temas na área de música.