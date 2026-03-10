RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A OAB-RJ (Ordem dos Advogados do Brasil no Rio de Janeiro) emitiu nota na noite desta segunda-feira (9), após ser procurada pela Folha, afirmando que reprova "eventuais tentativas de coação ou intimidação" a advogados. Sem mencionar nominalmente, a nota faz referência à suposta coação cometida pelo pai de um acusado do estupro coletivo a uma adolescente contra o advogado da vítima.

Nesta segunda, o advogado Rodrigo Mondego, que representa a adolescente, afirmou ter recebido mensagem de José Carlos Costa Simonin, pai de Vitor Hugo Oliveira Simonin, preso sob acusação de ter participado do estupro coletivo.

Simonin foi procurado pela reportagem por redes sociais e números de telefone atribuídos a ele, mas não houve resposta. O advogado de Vitor Hugo, Ângelo Máximo, disse na quarta-feira (4) que o acusado nega participação no crime.

Além dele, outros três homens foram presos, e um adolescente de 17 anos, considerado mentor do estupro, foi apreendido.

Na mensagem enviada na noite de domingo (8) e de maneira privada, através do Instagram, Simonin teria chamado Mondego de "vagabundo" e afirmado que ele quer "minutos de fama".

"Você também está querendo cinco minutos de fama. Vai trabalhar para pagar suas contas, vagabundo", dizia a mensagem, relatada por Mondego.

"Vagabundo não sou, sou sim advogado e trabalho bastante. Inclusive para que seu filho continue enjaulado, respondendo na Justiça pelo estupro que lhe é imputado", respondeu o advogado da adolescente, conforme relato.

Mondego afirma que vai avaliar eventual representação por coação no curso do processo.

Simonin é ex-subsecretário de Governança da secretaria de Direitos Humanos do governo Cláudio Castro (PL) e foi exonerado na semana passada por conta da repercussão do caso. Ele também é advogado.

Advogados questionaram nas redes sociais a ausência de manifestação da OAB-RJ sobre o caso de estupro e a suposta coação de Simonin.

Em nota, a OAB-RJ afirmou que defende o "livre exercício da democracia" e reprova "eventuais tentativas de intimidação ou coação ao trabalho de advogados e advogadas", sem mencionar nominalmente o caso de Rodrigo Mondego.

A ordem disse ainda que não recebeu solicitação de apoio ou auxílio do advogado da vítima através da comissão de Prerrogativas.

"A OAB-RJ repudia com veemência todo e qualquer ato de violência contra a mulher e se solidariza com todas as vítimas desse tipo de agressão, como o abjeto caso de estupro coletivo sofrido por uma jovem em Copacabana", diz a seccional, em nota.

Mondego foi procurador da comissão de Direitos Humanos da gestão anterior da OAB-RJ e faz oposição à atual presidente, de Ana Tereza Basilio.

Em publicações na semana passada, o advogado criticou a seccional por não ter se manifestado publicamente sobre o caso de estupro.

Ana Tereza Basilio comentou o caso apenas em seu perfil pessoal. Em publicação nesta segunda, ela chama os acusados de "milícia de estupros".

Nesta segunda, a atriz Sherazade Medina, dona de um perfil no Instagram com mais de 500 mil seguidores, também afirmou ter recebido mensagem de José Carlos Costa Simonin. "Esconde esses peitos", teria dito Simonin na mensagem, em resposta a um vídeo de Sherazade sobre feminismo.

A atriz afirmou ter entendido a mensagem como tentativa de intimidação e disse ter registrado ocorrência na 12ª DP (Copacabana), a mesma que investigou o caso de estupro.