SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Embaixada do Brasil no Reino Unido e a polícia local reforçaram o apoio às buscas pela psicóloga cearense Vitória Figueiredo Barreto, 30, desaparecida após ser vista pela última vez na cidade de Brightlingsea, no litoral da Inglaterra. O caso completa, nesta segunda-feira (10), sete dias.

Relatos de familiares e amigos indicam que a representação diplomática enviou tradutores para auxiliar na comunicação entre os brasileiros que acompanham o caso e a polícia do condado de Essex.

A melhor amiga de Vitória, a também psicóloga Fernanda Silvestre Costa, afirma que as buscas foram reforçadas nos últimos dias. Equipes passaram a utilizar helicópteros, drones, equipamentos de infravermelho e cães farejadores na tentativa de localizar a brasileira.

"Eles estavam fazendo o básico, mas agora, sim, estão fazendo o que é necessário para encontrar uma pessoa desaparecida", afirmou.

O Itamaraty disse que a atuação consular brasileira segue os limites estabelecidos pela legislação. "O Ministério das Relações Exteriores, por meio do Consulado-Geral do Brasil em Londres, acompanha o caso, em contato com as autoridades locais e com a família da brasileira, a quem tem sido prestada a assistência consular devida", disse a pasta.

A polícia britânica informou que Vitória embarcou em um ônibus da linha 87 na Boundary Road pouco depois das 13h do dia 3 de março e desembarcou cerca de 30 minutos depois na Bellfield Avenue, em Brightlingsea.

Os investigadores também trabalham com a hipótese de que ela tenha passado pela área do porto da cidade naquela noite.

Vitória foi vista pela última vez usando casaco escuro, blusa de gola alta azul, calça jeans azul-clara e tênis pretos. Ela carregava uma bolsa tiracolo branca com os dizeres "pessoas acima do lucro".

A superintendente Anna Granger, da polícia local, afirmou que a preocupação das autoridades aumenta com o passar dos dias.

"Vitória está desaparecida há quase uma semana e a cada dia que passa nossa preocupação com ela aumenta. Estamos analisando imagens de câmeras de segurança, temos policiais indo de porta em porta na área onde ela foi vista pela última vez e estamos conversando com amigos e familiares", disse, segundo nota divulgada pela polícia.

A polícia também pediu que moradores ou pessoas que trabalham na região de Brightlingsea verifiquem gravações de câmeras de segurança, campainhas eletrônicas ou câmeras veiculares que possam ter registrado a passagem da brasileira.

Qualquer informação pode ser repassada às autoridades britânicas pelo telefone 999, mencionando o incidente 622 de 4 de março.

Amigos e familiares contestam a hipótese de desaparecimento voluntário. A amiga Fernanda afirma que as duas mantinham contato diário e que Vitória chegou a enviar um pedido de socorro antes de desaparecer.

A família também entrou com um pedido na Justiça, em Fortaleza, para a quebra de sigilo telefônico e bancário da psicóloga, na tentativa de identificar os últimos contatos dela. O processo aguarda análise após o pagamento das custas processuais necessárias para dar andamento ao pedido.