SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um policial de Baltimore e um suspeito foram baleados hoje durante um tiroteio perto da sinagoga Agudath Israel de Baltimore, nos Estados Unidos.

Polícia esclareceu que houve um incidente com atirador ativo. O caso ocorreu no quarteirão 6200 da Park Heights Avenue, perto da sinagoga, por volta das 12h30 (13h30, no horário de Brasília).

O policial baleado foi levado para o centro de trauma do Hospital Universitário de Maryland. O estado de saúde dele e do suspeito não foi informado.

Detalhes da ocorrência não foram divulgados. O sindicato da polícia de Baltimore afirmou no X estar ciente do tiroteio e disse que "todos os membros envolvidos estão bem".