RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A atriz Sherazade Medina, dona do perfil "exxdoteupai" no Instagram, relatou nas redes sociais nesta segunda-feira (9) que recebeu mensagem de José Carlos Costa Simonin, pai de Vitor Hugo Oliveira Simonin, preso sob acusação de estupro coletivo de uma adolescente de 17 anos no Rio de Janeiro. Ela registrou um boletim de ocorrência diante do que considerou ser um teor ofensivo do contato.

José Carlos Simonin é advogado e ex-subsecretário de Governança da pasta de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do governo Cláudio Castro (PL). Ele foi exonerado na semana passada, diante da repercussão do caso.

Segundo relato de Sherazade, Simonin enviou mensagem de maneira privada no Instagram, na madrugada de segunda, em resposta a um vídeo em que a atriz publicou. Sherazade tem 540 mil seguidores.

"Ela é sua filha? É sua cara kkk esconde esses peitos, independente", diz Simonin na mensagem, segundo relato.

"É uma ameaça?", Sherazade responde. Segundo ela, Simonin visualizou e não mais interagiu.

"Já era madrugada quando uma mensagem caiu naquela pasta de solicitações, e quando olhei o nome fiquei incrédula. Entrei no perfil e vi que realmente era ele", afirma.

Simonin foi procurado na segunda (9) e terça-feira (10) por meio de redes sociais, mensagens e ligação para o número atribuído a ele, mas não houve resposta.

A atriz afirma ter registrado a ocorrência na 12ª DP (Copacabana), responsável pelo inquérito que levou à prisão, além do filho de Simonin, outros três homens e um adolescente que está apreendido. A Polícia Civil e o delegado Ângelo Lages foram procurados, mas não responderam.

Vitor Hugo também é investigado por outra suspeita de estupro, que teria ocorrido em uma festa.

"Não me senti ameaçada, mas senti pela integridade física da minha filha. O story a que ele respondeu era um vídeo em que eu falava sobre feminismo. Não é minha filha no vídeo e ele sabe que sou eu. Mas ele parece saber que minha filha é a minha cara. Minha sensação imediata foi achar que se tratava de corretor ortográfico. Mas depois pensei que ele pudesse estar dizendo: 'Sei quem é sua filha e ela é sua cara'", afirma.

Sherazade havia publicado nos stories um vídeo antigo, feito por ela, que falava sobre a importância de ensinar sobre feminismo e o dia 8 de março. Foi nesta publicação que Simonin comentou, segundo ela. O vídeo, ainda segundo a atriz, é anterior ao caso de estupro.

O horário da mensagem, segundo relato de Sherazade, coincide com o momento em que Rodrigo Mondego, advogado da adolescente vítima do estupro, também afirma ter recebido mensagem de Simonin.

Mondego publicou nas redes sociais reprodução da conversa em que o pai do acusado afirma que o advogado quer "minutos de fama" e o chama de "vagabundo".

"Ele já me seguia há alguns dias, veio ontem com essa mensagem, eu prontamente respondi e, quando vi que ele visualizou, o bloqueei para não ficar de bate-boca", afirma Mondego.

O advogado avalia levar à Justiça o caso por coação durante o andamento do processo.

O advogado de Vitor Hugo disse que "repudia a fala". "Mondego deve ser respeitado como advogado, assim como o advogado de qualquer uma das partes. Vou conversar com o José Carlos a respeito", afirmou Ângelo Máximo. Ele disse na semana passada que o acusado de estupro afirma ser inocente.

A OAB-RJ (Ordem dos Advogados do Brasil no Rio de Janeiro) emitiu nota na noite desta segunda-feira, após ser procurada pela Folha de S.Paulo, afirmando que reprova "eventuais tentativas de coação ou intimidação" a advogados.