SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia de Essex informou hoje que considera novas pistas nas buscas pela psicóloga cearense Vitória Figueiredo Barreto, 30, que desapareceu em Brightlingsea, na Inglaterra, na última terça-feira (3).

Uma bolsa que seria da brasileira foi encontrada na rua Copperas Road, perto do porto de Brightlingsea. Segundo a Polícia de Essex, o objeto foi encontrado por um morador da região na tarde de ontem. A bolsa tem a frase "People Over Profit" (Pessoas acima de lucro, em português), que corresponde à descrição do acessório usado pela brasileira.

Câmeras de segurança também mostram uma pessoa pulando uma cerca e entrando em um estaleiro na madrugada de 4 de março. Imagens foram registradas perto de onde a bolsa foi encontrada. A polícia acredita que essa pessoa pode ser Vitória.

"A descoberta da bolsa de ombro dela perto da Copperas Road é, naturalmente, agora o nosso foco, e cada equipe de busca está cobrindo a área com muita atenção aos detalhes, garantindo que nenhuma pista em potencial seja negligenciada", disse a superintendente Anna Granger, da Polícia de Essex.

As buscas continuam concentradas em Brightlingsea. Na região estão sendo mobilizadas equipes de busca a pé, drones, cães farejadores especializados e voluntários da equipe de Busca e Resgate de Essex.

Vitória saiu na última terça-feira (3) para um passeio na cidade de Brightlingsea, a cerca de 130 km de Londres, quando desapareceu. Naquele momento, enviou um alerta de socorro emitido pelo celular, mostrando uma geolocalização de que estava no mar.

A também psicóloga Fernanda Silvestre, 30, recebeu a notificação no mesmo dia. Além de amiga de Vitória, Fernanda divide a casa com ela em Fortaleza e contou ao UOL que as duas têm os celulares emparelhados. A notificação de socorro foi feita por meio de um dispositivo do iPhone que permite acionar contatos de emergência mostrando a localização do telefone via satélite.

"Ela mandou um sinal de socorro do iPhone que é justamente bem já dentro do mar, na orla marítima. E pra chegar naquele ponto você precisa tá minimamente dentro de uma embarcação. Assim que eu olhei o telefone, fui ver a localização dela e era essa localização do mar. (...) A gente tem o hábito de falar todos os dias pela manhã. E a última vez que nos falamos foi normal", disse Fernanda Silvestre, 30, amiga .

Psicóloga estava hospedada na casa de uma amiga em Colchester. Segundo Fernanda, Vitória foi para um congresso no Marrocos. Nas redes sociais, a psicóloga compartilhou imagens do evento. Depois, ela seguiu viagem para a Inglaterra, onde tentaria um doutorado. Vitória é poliglota e está acostumada a fazer viagens internacionais.

Na Inglaterra, vitória ficou hospedada na casa de uma amiga brasileira, que leciona em uma universidade no país. A cearense havia combinado de almoçar com essa amiga quando retornasse de Brightlingsea, mas não apareceu para o compromisso.

"Vitória pegou um ônibus e foi para as docas de Brightlingsea. Ela disse para a amiga que, quando terminasse o passeio, ela voltaria para que elas almoçassem juntas. E ela não voltou. Na hora combinada, ela já nem tinha mais sinal de telefone", disse Fernanda Silvestre, 30, amiga.

Família diz que há imagens de Vitória nas docas. Fernanda conta que a polícia teria conseguido confirmar a presença da psicóloga no local, no entanto, a família não viu essas imagens até o momento. Segundo informações transmitidas à Fernanda, Vitória teria conversado com um casal e depois com uma mulher que estava acompanhada de um bebê.

A psicóloga ainda teria entrado em uma igreja próxima às docas. "Chega um determinado ponto que não tem mais imagens dela", diz Fernanda, ressaltando que a amiga é bastante comunicativa.

Polícia divulgou imagens de Vitória no dia do desaparecimento. Em publicação feita nas redes sociais, a Polícia de Essex divulgou cenas de Vitória em um ônibus. "Acreditamos que, mais tarde naquela mesma noite, ela possa ter estado na área do porto de Brightlingsea. Estamos trabalhando arduamente para localizar Vitória. Estamos muito preocupados e precisamos encontrá-la para garantir que ela esteja bem", diz comunicado das autoridades.

Parte da família foi a Londres e está acompanhando as buscas. Fernanda diz que o namorado de Vitória e a mãe dela estão na capital inglesa. A amiga critica que ainda não houve buscas pelo mar, uma vez que a geolocalização mostrava que o celular estava nas águas. que desapareceu em Brightlingsea, na Inglaterra,

"Estão fazendo buscas em terra e tudo o que foi feito foi graças à localização que mandei. Mas estou sentindo falta de buscas marítimas. O nosso apelo é que sejam utilizados todos os recursos disponíveis. E tudo isso está sendo feito com a esperança de que a minha amiga volte", disse Fernanda.

Itamaraty acompanha o caso. Em nota enviada ao UOL, o Ministério das Relações Exteriores, por meio do Consulado-Geral do Brasil em Londres, informou que acompanha o caso e que está em contato com as autoridades locais e com a família da brasileira.