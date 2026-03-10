Especialistas reunidos no Rio de Janeiro alertam para a urgência de medidas de proteção desse ecossistema, com um olhar especial para as águas internacionais, que correspondem a dois terços do oceano e sobre as quais nenhum país tem jurisdição.

O 3º Simpósio BBNJ (sigla, em inglês, para Biodiversidade Além da Jurisdição Nacional) reúne, entre segunda-feira (10) e quarta-feira (12), cientistas, políticos, representantes de organismos internacionais e de organizações da sociedade civil para discutir a implementação do Tratado do Alto-Mar. O acordo entrou em vigor em janeiro deste ano.

O texto, ratificado até o momento por 86 países, incluindo o Brasil, é o ponto de partida para regulamentar a proteção da biodiversidade, a troca de tecnologias marinhas, a criação de novos órgãos de governança e o acesso a recursos genéticos.

Há, no tratado, sete menções às mudanças climáticas. Em resumo, os países signatários reconhecem a necessidade de combater a perda da diversidade biológica e a degradação dos ecossistemas do oceano. Problemas como aquecimento, perda de oxigênio, poluição e acidificação são destacados. Também há um direcionamento para que áreas vulneráveis sejam identificadas e protegidas.

As Nações Unidas têm instituições, como o IPCC [sigla, em inglês, para Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas], que reúnem especialistas sobre o clima. Mas os relatórios ainda abordam o oceano de forma muito tímida. O Tratado do Alto-Mar coloca o oceano no centro das discussões, diz Segen Farid Estefen, diretor-geral do Instituto Nacional de Pesquisas Oceânicas (INPO).

Impactos socioeconômicos

A professora de Oceanografia Física e Clima na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Regina Rodrigues, destacou os efeitos sociais do aquecimento global.

A elevação do nível do mar ameaça mais de um bilhão de pessoas que vivem em zonas costeiras de baixa altitude. Três bilhões de pessoas dependem de frutos do mar como principal fonte de proteína. Assim, a queda na reprodução de peixes ameaça a segurança alimentar, explicou Regina Rodrigues.

A professora destaca que também há riscos de deslocamento populacional.

"E os riscos de conflitos provocados pelo clima são altos em regiões dependentes do oceano, especialmente no Pacífico, na Baía de Bengala e na África Ocidental, complementa.

Para avançar em resoluções efetivas, a professora defende uma conexão mais estreita entre os trabalhos do Tratado do Alto-Mar e os da Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC, na sigla em inglês). Hoje, os tratados funcionam de forma paralela.