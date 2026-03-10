SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na manhã desta terça-feira (10), uma ocorrência de violência doméstica foi registrada após uma adolescente de 14 anos acionar a Polícia Militar, em São Paulo.

A ligação foi feita por meio do número 190. A menina estava na escola quando decidiu pedir ajuda. Ela afirmou que suspeitava que o padrasto estava agredindo a mãe em casa.

Segundo a polícia, a ligação foi feita após a mãe entrar em contato com a filha por meio do WhatsApp. A vítima estava na residência com o marido no momento da conversa. Durante o contato, a mulher teria relatado a situação. A menina então decidiu ligar para a polícia e pedir o envio de uma viatura.

"Preciso de uma viatura. Minha mãe falou que precisa de ajuda", disse a filha.

Ao chegarem ao local, os agentes inicialmente não conseguiram contato direto com os moradores da casa, mas a central de atendimento da polícia conseguiu falar com a mulher pelo WhatsApp. Ela disse que estava machucada e que o agressor era seu marido e tentava fugir. Foi avisada, então, que uma viatura estava a caminho.

Uma equipe da Polícia Militar foi enviada ao endereço e constatou que a mulher apresentava um corte no rosto e outros ferimentos. Diante da situação, ela foi encaminhada a uma AMA para receber atendimento médico. O homem apontado como agressor foi preso em flagrante e levado para a delegacia.

O caso foi registrado como lesão corporal, violência doméstica e ameaça.