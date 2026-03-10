SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou na segunda-feira (9) o uso do teplizumabe, medicamento com potencial para retardar o início do diabetes tipo 1. O remédio agora pode ser usado no Brasil por pacientes com a doença no estágio 2 a partir de 8 anos de idade, para atrasar o desenvolvimento do estágio 3.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, até então o tratamento era baseado apenas na reposição da insulina que o organismo havia deixado de produzir. No diabetes tipo 1, o sistema imunológico passa a atacar, por engano, as células do pâncreas responsáveis pela produção de insulina.

Com o novo medicamento, a ideia é intervir no processo imunológico que leva à destruição dessas células, o que pode retardar o seu aparecimento clínico.

A progressão do diabetes tipo 1 ocorre em quatro estágios. Nos estágios 1 e 2, a doença ainda é pré-sintomática, mas já é possível detectar no sangue marcadores de autoimunidade.

O estágio 3 é caracterizado pela presença de hiperglicemia de início recente, associada ou não a sintomas como sede excessiva, perda de peso, fadiga e visão turva. O estágio 4 é o diabetes tipo 1 de longa duração.

O medicamento foi aprovado pela FDA (Food and Drug Administration) nos Estados Unidos após um estudo publicado no The New England Journal of Medicine mostrar que o teplizumabe atua na preservação das células beta, responsáveis pela produção de insulina, retardando a progressão para o diabetes tipo 1 clínico -fase em que os sintomas surgem e a terapia diária com insulina se torna necessária.

O estudo clínico de fase 2 demonstrou que a terapia retardou a progressão para o diabetes tipo 1 clínico por uma mediana de dois anos, na comparação com o placebo, em adultos e crianças com 8 anos ou mais diagnosticados com diabetes tipo 1 em estágio 2.