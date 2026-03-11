SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A morte da soldado PM Gisele Alves Santana, 32, dentro de sua casa no Brás, em São Paulo, no dia 18 de fevereiro, sofreu uma reviravolta nos últimos dias após a liberação do resultado do exame de corpo de delito pelo IML (Instituto Médico Legal), identificando lesões no pescoço e no rosto.

Seu marido, o tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto, 53, que chamou o resgate e a polícia no dia da ocorrência dizendo que a mulher havia atirado na cabeça, passou a ser o principal suspeito devido a várias circunstâncias tanto da cena do crime quanto das informações do relacionamento conturbado do casal.

Confira abaixo o que se sabe sobre o caso.

*

POR QUE O CASO PASSOU DE SUSPEITA DE SUICÍDIO A HOMICÍDIO?

Divergências apontadas ao longo das investigações levaram autoridades a reclassificar o caso como morte suspeita e depois como homicídio. A principal razão foi o relacionamento conturbado que Gisele e Geraldo mantinham, com relatos de comportamentos abusivos e violentos por parte do tenente-coronel, além das lesões encontradas no pescoço e no rosto da vítima.

Outro ponto que gera dúvidas é a hora exata do barulho do tiro que matou Gisele. Geraldo contou que teria entrado no banheiro para tomar banho por volta das 7h e ouvido o barulho um minuto depois. Em seguida, disse ter ligado para o resgate e chamado a Polícia Militar apenas às 7h57. No entanto, uma vizinha afirmou em depoimento ter ouvido o estampido às 7h28.

Além disso, um dos socorristas afirmou à polícia que achou estranho a arma estar encaixada na mão de Gisele, fato incomum em casos de suicídio.

O QUE O PRIMEIRO PM A ENTRAR NA CENA DO CRIME ACHOU DA SITUAÇÃO?

Em depoimento, o policial informou que nos seus 12 anos de carreira já atendeu ocorrências semelhantes, mas estranhou esta em particular porque o local estava mais preservado que o de costume numa situação como essa. Ele também negou ter visto marcas de sangue nas roupas ou no corpo do tenente-coronel.

A POLÍCIA ENCONTROU O CARTUCHO DISPARADO DA ARMA QUE MATOU GISELE?

Não. De acordo com o inquérito, nenhum dos policiais, funcionários do condomínio ou o médico que atendeu a vítima encontraram o cartucho usado da arma que matou Gisele. Uma equipe da PM chegou a voltar ao local posteriormente, mas também não o encontrou. A pistola Glock calibre .40 utilizada foi entregue à polícia com 14 das 15 munições intactas (uma na câmara e 13 no carregador).

O QUE O LAUDO DO IML REVELOU SOBRE O CORPO DA PM GISELE?

O laudo encontrou lesões no pescoço e no rosto de Gisele com sinais de dedos e unhas ao redor delas. Além disso, não foram encontrados sinais típicos de defesa no corpo dela.

O QUE DEVE ACONTECER COM O TENENTE-CORONEL AGORA QUE É SUSPEITO?

A Polícia Civil deve pedir a prisão do tenente-coronel pelo suposto envolvimento na morte de sua mulher. A decisão será tomada em reunião nesta quarta-feira (11) com a Corregedoria da Polícia Militar, que está ajudando na investigação. Segundo apuração da Folha de S.Paulo, os investigadores entendem que há elementos suficientes para ligar o tenente-coronel ao crime.

QUAL FOI A VERSÃO CONTADA PELO TENENTE-CORONEL?

Geraldo afirmou que estava no banho quando ouviu um disparo de arma de fogo. Ele disse ter entrado no banheiro por volta das 7h e ouvido o barulho cerca de um minuto depois, imaginando que poderia ser uma porta batendo. Segundo ele, encontrou Gisele caída no chão com sangramento intenso e uma pistola nas mãos.

COMO ELE REAGIU APÓS A MORTE DE GISELE?

Segundo depoimento de uma funcionária do condomínio, enquanto Neto falava ao telefone com alguém que chamava de "excelência", ele demonstrava nervosismo e parecia chorar, mas ela notou que "não caía nenhuma lágrima". O bombeiro que foi fazer o resgate afirmou que Geraldo não demonstrava desespero nem o viu chorando.

De acordo com um policial militar que atendeu a ocorrência, Geraldo se recusou a comparecer diretamente à delegacia no dia em que Gisele morreu e ficou a todo momento falando ao telefone celular. O policial disse que ele "falou que iria tomar um banho" porque "passaria muito tempo na Polícia Judiciária".

Informado que não poderia tomar banho, ele ficou apenas de bermuda e chinelo sentado no chão do corredor externo até a chegada do desembargador Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, ainda segundo o depoimento, ele entrou no apartamento, tomou banho e vestiu outra roupa. Em seguida, com autorização de superiores, foi levado ao Hospital das Clínicas, para onde Gisele foi transportada em estado gravíssimo por um helicóptero Águia da PM ?ela teve a morte confirmada às 12h04. Ele, porém, ficou todo o tempo no carro acompanhado por uma soldado do Naps (Núcleo de Atenção Psicossocial).

COMO ERA O RELACIONAMENTO ENTRE GISELE E GERALDO?

Namorados desde 2023 e casados em 2024, a relação se tornou complicada a partir do ano passado, segundo o próprio Geraldo, quando ele foi transferido para outro batalhão. O casal não dormia mais no mesmo quarto desde agosto. Na manhã em que Gisele morreu, ele afirmou ter dito a ela que o melhor seria a separação, pois o relacionamento não estaria funcionando.

O QUE A MÃE DE GISELE RELATOU SOBRE O COMPORTAMENTO DE GERALDO?

A mãe de Gisele declarou à polícia que Geraldo era uma pessoa "excessivamente violenta" e proibia a policial de "usar batom, salto alto e perfume". Ela também relatou que quando Gisele verbalizou intenção de se separar, Geraldo enviou um vídeo chorando e com a arma apontada para a própria cabeça, ameaçando se matar em caso de rompimento.

O QUE ACONTECEU COM O VÍDEO QUE GERALDO ENVIOU AMEAÇANDO SE MATAR?

Gisele encaminhou o vídeo a três familiares ?a mãe, o pai e o irmão? mas deletou da conversa pouco depois ao mencionar uma possível reconciliação. O irmão, porém, salvou o vídeo antes que ele sumisse e apresentou a filmagem à Polícia Civil.

O QUE ACONTECEU NA SEXTA-FEIRA ANTERIOR À MORTE DE GISELE?

O pai de Gisele recebeu uma ligação da filha na sexta-feira (13 de fevereiro), em que ela chorava muito e pedia para que fossem buscá-la. Os pais foram ao apartamento e ela desceu com a filha de 7 anos, relatando estar cansada e dizendo que o marido havia gritado com ela por causa de espaço no varal para roupas.

POR QUE GISELE NÃO DEIXOU O APARTAMENTO NO SÁBADO COMO HAVIA PLANEJADO?

Ela havia decidido deixar o imóvel na manhã de sábado, mas disse aos pais depois que ela e o marido 'ainda conversavam'. Por esse motivo, acabou permanecendo no local. Ela morreu na quarta-feira seguinte, dia 18 de fevereiro.

COMO A FILHA DE GISELE ESTAVA ANTES DA MORTE?

Na terça-feira, véspera da morte de Gisele, a filha de 7 anos, que é de um relacionamento anterior da policial, dormiu na casa dos avós. Segundo eles, a criança chegou "muito abalada, chorando muito e pedindo para não voltar para a casa" devido às brigas do casal.