SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - São Paulo tem alerta de chuvas intensas para esta quarta-feira (11). Parte do estado, inclusive, está na faixa vermelha, de grande perigo para acumulados pluviométricos.

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), uma grande faixa que pega as regiões de Campinas, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto podem ter em 24 horas acumulados de chuva que podem chegar a 100 mm.

Nessas regiões há risco elevado de grandes alagamentos e transbordamentos de rios, além de deslizamentos de encostas. O alerta é válido para toda a quarta-feira.

A região metropolitana de São Paulo e todo o litoral estão na faixa laranja, de perigo. O volume de chuva também pode chegar a 100 mm, mas o risco é menor para deslizamentos, por exemplo. Rajadas de vento devem variar de 60 km/h a 100 km/h.

Entretanto, nos municípios na faixa laranja há possibilidade de corte de energia elétrica, queda de árvores e alagamentos.

De acordo com a agência Climatempo, a instabilidade desta semana na região Sudeste é provocada por ventos úmidos vindos do oceano, associado à presença de cavados em níveis médios da atmosfera e à confluência de ventos.

A Defesa Civil de São Paulo alertou para o risco de ressaca marítima em todo o litoral de São Paulo, com ondas de até 3 metros. A recomendação é que se evite prática de esportes ao ar livre nas praias e atividades náuticas até esta quarta-feira.

Deve chover ao menos até sábado (14) em todo o estado, aponta o Inmet.

Além de São Paulo, Rio de Janeiro e o sul e o centro de Minas Gerais, o alerta laranja engloba ainda parte do Centro-Oeste de do Norte. Também deve chover no nordeste, mas com menos intensidade.

A temperatura segue amena nesta quarta-feira. Previsão do Inmet aponta que a máxima não deve passar de 23°C (a mínima tende a ficar em 17°C) no bairro de Santana, zona norte, onde é feita a medição oficial da cidade de São Paulo.

No Guarujá, na Baixada Santista, a temperatura quase não deve ter amplitude térmica. A previsão aponta que ela vai oscilar entre 22°C e 24°C.

Em Caraguatatuba, no litoral norte, a oscilação prevista é de 18°C e 24°C.