SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma das vigas de uma obra para a instalação de um viaduto em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, caiu e provocou a queda das demais vigas em efeito dominó na madrugada desta quarta-feira (11). Dois homens que trabalham nas obras ficaram feridos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a primeira viga desabou quando o cabo que a içava se rompeu. A primeira queda provocou o desabamento das demais vigas.

A obra é feita pela Prefeitura de São Bernardo do Campo e fica na avenida 31 de março, no complexo Viário Corredor dos Couros.

Ainda segundo os bombeiros, os dois homens tiveram apenas ferimentos leves e foram socorridos para o Hospital Municipal de Diadema.

Com o problema na obra, há interdições no Corredor ABD para quem segue sentido litoral na Rodovia Anchieta.

A Prefeitura de São Bernardo explica que a obra faz parte de um dos " maiores projetos de infraestrutura viária da história do município".