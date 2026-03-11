BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Pelo terceiro dia seguido, a Polícia Federal cumpre mandados de prisão determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal) no âmbito de uma investigação sobre suspeitas de envolvimento de autoridades com o crime organizado no Rio de Janeiro.

Nesta quarta-feira (11), são cumpridos sete mandados de prisão preventiva (sem tempo determinado) e também buscas e apreensões contra um grupo composto por policiais militares do Rio que são suspeitos de terem sido cooptados por facções criminosas do tráfico e da milícia.

Em ações anteriores, na segunda (9) e na terça-feira (10) foram presos um delegado da Polícia Federal, um ex-secretário de estado e policiais civis que teriam atuado para ajudar ou para extorquir traficantes.

A primeira fase da ação, na segunda, prendeu o delegado federal Fabrizio Romano sob suspeita no caso envolvendo o ex-deputado TH Joias, ligado ao Comando Vermelho. A defesa de Romano nega que ele tenha cometido irregularidades.

Depois, na terça, foram presos o delegado de Polícia Civil Marcus Henrique de Oliveira Alves e os policiais civis Franklin Jose de Oliveira Alves e Leandro Moutinho de Deus. A reportagem não teve acesso à defesa dos três.

A operação desta quarta acontece nas cidades do Rio de Janeiro ?em Taquara, Freguesia, Campo Grande e Santa Cruz?, Nova Iguaçu (RJ) e Nilópolis (RJ).

Moraes determinou que os investigados sejam afastados da suas funções públicas e que a quebra de sigilo de dados dos equipamentos eletrônicos apreendidos com eles.

De acordo com a PF, os PMs alvos da operação "se utilizavam das prerrogativas da farda e da função pública para atuar em benefício do crime organizado".

"A investigação evidenciou uma estrutura voltada não apenas à facilitação logística para o tráfico e milícias, mas também à blindagem de criminosos e à ocultação do proveito econômico ilícito", afirma a polícia.

A investigação apura suspeitas dos crimes de organização criminosa, corrupção ativa e ativa e lavagem de dinheiro. O material pode dar subsídio a novas investigações relacionadas à operação.