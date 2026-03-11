SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A PF (Polícia Federal) realiza na manhã desta quarta-feira (11), em Minas Gerais, uma operação para combater um esquema de envio ilegal de migrantes para os EUA.

Os agentes cumprem quatro mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva. Os investigados de participar do esquema criminoso estão nos municípios de Ipatinga e de Santana do Paraíso.

Justiça de MG determinou apreensão judicial dos bens dos investigados. A medida preventiva, com valores até o limite de R$ 700 mil, visa assegurar eventual ressarcimento e impedir que o patrimônio obtido com a atividade criminosa seja ocultado.

Suspeitos aliciavam brasileiros interessados em migrar irregularmente para os EUA. A investigação da PF aponta que os suspeitos de participar do esquema também realizavam ameaças contra os migrantes irregulares e seus familiares como forma de coagir o pagamento de valores referentes à travessia.

A ação da PF foi batizada de Elo Oculto. Os investigados podem responder pelo crime de promoção de migração ilegal, previsto na legislação brasileira, caso seja comprovada a participação no esquema.

A investigação ocorre no momento em que governo norte-americano endureceu as ações relacionadas com imigrantes. Agentes do ICE (Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos EUA) têm prendido milhares de pessoas e realizado operações em várias regiões do país.

O governo Trump concedeu ao órgão poderes mais amplos para deter imigrantes em situação irregular. Segundo o governo, os oficiais não precisam de mandados judiciais para prender imigrantes que vivem ilegalmente no país. O Departamento de Segurança Interna (DHS, na sigla em inglês) afirma que os agentes estão autorizados a deter qualquer pessoa suspeita de estar em situação irregular.

Todos os estrangeiros que violarem a lei de imigração dos EUA estão sujeitos à prisão, mesmo sem antecedentes criminais. Além disso, os agentes do ICE também estão autorizados a usar máscaras para evitar serem reconhecidos por civis e terem dados pessoais expostos.

A agenda linha-dura de Trump em relação à imigração foi um tema de campanha potente que o ajudou a vencer as eleições de 2024. Sob a gestão do presidente, o número de pessoas detidas pelo ICE chegou a cerca de 68 mil este mês, um aumento de cerca de 75% desde que ele assumiu o cargo no ano passado.