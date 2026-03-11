SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A cidade de Ubá registrou uma morte por leptospirose após as chuvas fortes que atingiram a Zona da Mata mineira, no mês de fevereiro.

A vítima é uma mulher de 33 anos, que morreu nesta terça-feira (10). O caso foi confirmado pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Em nota, a pasta afirma que lamenta e presta condolências aos familiares e amigos.

Há outros 41 casos em investigação no município. Os dados são do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan). Ainda na nota enviada à reportagem, a Secretaria de Saúde afirma que acompanha a situação no município, com monitoramento permanente dos casos e das análises laboratoriais e com investigação epidemiológica.

Minas Gerais teve, até o momento, 55 casos confirmados para leptospirose e sete óbitos provocados pela doença. A população que enfrentou situações de alagamento deve ficar atenta a sintomas como febre, dor no corpo, dor de cabeça, náuseas e mal-estar, e procurar imediatamente uma Unidade de Saúde para avaliação médica.

Governo de Minas Gerais publicou na última semana de fevereiro alerta epidemiológico. O documento tem orientações aos serviços de saúde e à população, reforçando a necessidade de intensificar ações de vigilância, controle vetorial e mobilização comunitária.

Prefeitura de Ubá divulgou hoje boletim com orientações sobre a doença. A gestão municipal afirma que as equipes seguem monitorando os casos e intensificando as ações de vigilância e que realiza a limpeza, remoção de entulhos e recuperação das áreas atingidas pela enchente.

A leptospirose é uma doença causada por uma bactéria presente principalmente na urina de ratos. Contaminação ocorre, principalmente, em contato com a água e a lama das enchentes.

Até o início da semana, a cidade registrava 7 óbitos, 396 desalojados e 25 desabrigados. Entre as vítimas fatais estão pessoas soterradas após desabamentos e outras arrastadas pela força das águas. Em Juiz de Fora, cidade mais afetada pelas chuvas, o Corpo de Bombeiros registrou ao menos 65 óbitos, 3,5 mil desalojados e 700 desabrigados.