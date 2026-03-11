SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um reservatório da Sabesp se rompeu na manhã de hoje, deixando ao menos sete pessoas feridas e uma desaparecida com o derramamento de água em Mairiporã (SP).

A caixa d'água estava em construção no bairro Capoavinha. Segundo o Corpo de Bombeiros, o rompimento ocorreu por volta das 11h, na rua Jacarandá, na parte alta da região.

Imagens mostram que a enxurrada devastou uma parte do bairro. Três casas e 10 veículos foram diretamente atingidos, ainda de acordo com a corporação.

Sete pessoas foram socorridas. Uma delas está em estado grave, enquanto um homem de 45 anos está desaparecido após o incidente.

A Sabesp não informou o que teria feito o reservatório se romper. Em nota, a empresa disse lamentar profundamente o ocorrido e afirmou ter acionado imediatamente equipes operacionais e de assistência social, assim como as autoridades competentes, para apoiar os moradores da região.

Companhia diz que irá ressarcir os prejuízos gerados. "A Sabesp reforça o pedido de desculpas pelos impactos causados por esse acidente", acrescentou.